嗆谷立言「比科長大一點」被打臉 蕭旭岑遇AIT人員：他們很感謝我

國民黨副主席蕭旭岑解釋「科長說」沒有不敬之意。（資料畫面）

國民黨副主席蕭旭岑日前狠酸美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點」，不僅藍營不挺，還被美國國務院打臉，強調谷立言「充分代表美國政府的立場」。蕭旭岑事後自己緩頰「沒有不敬之意」，今（10日）自曝昨天在日本天皇酒會上遇到「AIT的朋友們」，雙方聊得很好，也有跟谷立言致意，「我發言重點在於傳達台灣人心聲」。

蕭旭岑日前接受專訪時聲稱，AIT處長谷立言在美國國務院體系「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」，相較他去中國見到高官宋濤、王滬寧：「今天在台灣我們卻被比司長小的官員去那邊每天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？」此番言論引發軒然大波，盧秀燕、江啟臣與柯志皆表達谷立言在台美關係扮演關鍵角色。

美國國務院透過《中央社》說明，重申根據台灣關係法，AIT處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長，「谷立言充分代表美國政府立場」。蕭旭岑今天在記者會表示，「我對谷立言沒有不敬之意」，提到昨天（9日）在日本天皇酒會遇到AIT的朋友們，對方還感謝他公開提及谷立言的辛勞。

蕭旭岑強調，「我發言重點在於傳達台灣人心聲」，即便台美關係密切，台灣仍應堅持自身立場，要為民眾守護荷包、要有合理的軍購，完全接受不符合台灣人的利益，「我講了應該講的話，沒有不敬之意」。





