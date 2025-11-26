嗆賓賓哥沒道德！AJ哥校園飆6字經 網：半斤八兩

AJ哥怒嗆死對頭賓賓哥，沒想到自己也翻車。（圖／翻攝自賓賓哥臉書、圤智雨Threads）





魔術師王元照（可樂）先前在台中某國中演講，網紅賓賓哥以神秘嘉賓身分現身，卻在沒經過同意下直播未成年，校長當場出面制止，台中市長盧秀燕也砲轟「白目」。而賓賓哥的死對頭AJ哥也發聲開嗆，沒想到卻翻車了。

AJ哥怒轟賓賓哥毫無底線，「如果是我的小孩被抓去直播，我可能會找他輸贏。」不過網紅推手圤智雨在社群平台上傳一段畫面，AJ哥過去在高中演講時，一名學生起鬨問能不能罵髒話，他要求學生「那你先找到一個讓我罵的理由。」

AJ哥問學生「你孝不孝順？」對方大聲回答「我不孝順」，下一秒AJ哥當場飆罵6字經，一旁圍觀的學生全都大笑。影片曝光後，不少網友回應，「他們都一樣，直播亂象。都闖入校園開直播」、「兩個半斤八兩，他自己也做過同樣的事情，真好笑」、「兩個都是一個樣」、「半斤八兩」。



