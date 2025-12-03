嗆賴案底不少 陳佩琪：家裡搞不好有清涼照

▲陳佩琪嗆賴清德案底也不少，搞不好家中能搜出清涼照、women資料夾或其他驚人的東西也說不定。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，在月前交保重獲自由，過去檢方在調查時發現隨身碟友女星清涼照和「women資料夾」，對此其妻陳佩琪今（3）日在臉書表示，自己並不在意，只要不是正宮不在而小三在家就好，並嗆賴清德案底也不少，至於賴清德家裡能搜到什麼？搜一下不就知道了，「搞不好也有清涼照、women資料夾或其他驚人的東西也說不定」。

陳佩琪今日於社群平台發文，提及檢察官搜索前說夫妻倆「貪汙」的事證其中一點，說買林森南路辦公室和財力不符， 所以是貪汙鐵證；另外林森南路辦公室的租客A先生開的一家公司有一名李姓合夥股東，是沈慶京先生的舊識，柯文哲買這辦公室就是藉由李姓股東要和沈慶京密謀，利用京華城圖利、然後藉買此辦公司之名汙錢、洗錢，還說貪汙犯罪事證就密藏在此辦公室內，所以簽搜索票要來住家和辦公室搜索。

陳佩琪說，但事實是租客A先生租此辦公室已經10多年了，柯還沒從政前他就租辦公室在此，而自己買下時只見過屋主兄弟幾次，柯不曾到過此辦公室，更未見過租客，更不用說租客公司的合夥人了，自己也是一直到簽續租約時才和租客A碰面，見面時間僅1小時，全程有數名房仲人員陪同在場， 簽完就各自離開，後來也沒再碰過面 。

陳佩琪表示，就在辦公室被搜索後，租客A說害他名譽受損， 藉此理由僅付了1.5個月房租就不再付租金了 ，甚至還霸占辦公室不搬達半年之久，目前尚欠租金和違約金約百萬左右，並解散公司，趁機賴帳、欠帳不還，自己是權利受損的一方， 卻被檢查官卻說是汙錢、洗錢？

陳佩琪表示， 民眾黨的選舉補助比照民進黨三分之二給候選人使用， 檢察官說這是貪汙鐵證，所以就搜索住家，然後柯文哲抓去關1年了。而搜索兵分54路，然後去不是在範圍內的地方搜索，請問是可以這樣嗎？沒列的，興之所致，就散步去搜了？那也學到一課， 今天講出來和大家分享，「反正以後大家皮繃緊一點、適應了就好」。

陳佩琪說，至於柯文哲被搜到女星清涼照、women資料夾，自己是不在意，只要不是正宮不在而小三在家就好，並嗆賴清德案底也不少，至於賴清德家裡能搜到什麼？搜一下不就知道了，「搞不好也有清涼照、women資料夾或其他驚人的東西也說不定」。

