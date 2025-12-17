嗆賴清德無民主素養 鄭麗文：不識字又兼沒衛生

賴總統批「在野獨裁」，鄭麗文反嗆賴清德不識字又兼沒衛生。（圖：國民黨文傳會提供）

賴清德總統日前深夜發布錄影談話時稱在野黨在立法院推動的修法，把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」。國民黨主席鄭麗文今天（17日）在中常會大罵賴清德總統，居然說出「在野獨裁」的說法，她形容，就如同男人不會生小孩，在野黨根本沒有辦法獨裁，這樣沒有民主素養的話，連國人都為他感到丟臉。

鄭麗文今天下午在中常會上表示，賴清德帶頭毀憲亂政，國內政局陷入惡鬥循環，且至今無法解脫，如今在大罷免之後，始作俑者的賴清德毫無反省，可以完全藐視國會三讀通過的法案。即便多次覆議結果只要不如賴清德的意，居然可公然違憲，偕同行政院長玩「不副署、不執行」，不但是憲政笑話，且是台灣民主的悲歌。

鄭麗文指出，今天身為最大在野黨，對於賴清德胡言亂語、鬧國際笑話，「他居然說這叫做在野獨裁，我跟各位報告，這就像男生是不會生小孩的，所以在野是沒辦法獨裁的。」這是賴清德優秀天才的幕僚教他的，還是他又不顧幕僚的建議，自己發明的？「不要再把底牌掀給別人看，讓大家覺得你是不懂又兼不衛生，又沒民主素養的人嗎？」

鄭麗文表示，賴清德就是因為上任總統後「沒半步」，端不出執政成績，就乾脆甩鍋給在野黨，而且賴清德對於剩餘的2年多執政時間也都已經放棄，不想做出成績，所以直接擺爛，所有黑鍋都要在野黨來扛，「不會駛船嫌溪彎，這是台灣的悲哀」，「養老鼠咬布袋」。

鄭麗文說，在賴清德執政下，錯誤的國家定位戰略讓台灣產業慘兮兮，產業外移，讓台灣被掏空，還對美國打腫臉充胖子，反正只要責任賴給在野黨就好，明知道對美國的承諾會跳票，也知道台灣沒能力負擔，「賴員外」卻大筆一簽不手短。

鄭麗文指出，窮台之後，賴清德又亂台，雖然自知是少數總統，卻從來不想透過溝通對話，更不想提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策，只在國會做沒有底限的惡鬥，今年大罷免亂完後，當民眾以為用選票告訴賴政府要做正事、不要惡鬥，賴清德卻變本加厲，坐在地上耍賴，「以為這樣就有糖吃嗎？請問賴總統你幾歲呀？」

鄭麗文批評，賴清德窮台、亂台、想甩鍋，最後他就會毀台。賴清德要窮台，國民黨要「富台」，不能讓台灣所有經濟成果毀在一人手裡，國民黨雖然在野，他們會持續在國會提出福國利民的重大法案。

鄭麗文最後強調，中央擺爛沒關係，好家在多數地方政府還是國民黨執政，他們每天認真做事，也會繼續認真做事，台灣不能停擺空轉，交給國民黨，人民才能放心，他們一定會全力抵制對抗民進黨蠻橫無理的政權。