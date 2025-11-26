嗆賴清德竟投書外媒提1.25兆國防預算 黃國昌：勿架空民主 強力把關

正在日本訪問的民眾黨主席黃國昌。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞]

美國媒體《華盛頓郵報》25日刊登總統賴清德投書，強調政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，增強嚇阻。正在日本訪問的民眾黨主席黃國昌批評，賴竟是透過投書美媒方式宣布增加國防預算，合理增加國防預算強化台灣自主防衛能力，民眾黨支持，但絕對不能架空台灣的民主，民眾黨接下來在審議過程中，將強力為人民把關。

據總統府發布新聞稿內容指出，賴清德總統以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，25日刊登於《華盛頓郵報》，向全球讀者闡明台灣強化自我防衛能力的堅定決心。文中提到政府將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛台灣民主的承諾。賴清德也提到台灣面對區域安全變局的核心戰略4大重點方向，包括：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。

廣告 廣告

黃國昌表示，在明年一般預算當中，台灣國防經費已攀升到9,500億新高，過去一段時間，賴清德政府不斷釋放要透過特別預算方式，進一步擴大我們國防採購相關經費，但是不管是國人或立委，大家都沒辦法得知具體內容。

黃國昌砲轟，沒想到賴清德居然是透過投書美國媒體的方式，來宣布國防經費要再進一步增加400億美金、高達1兆2500億新台幣，對於合理的增加國防預算，來強化台灣自主防衛能力，民眾黨絕對支持，但要提醒賴清德政府，絕對不能架空台灣的民主，在接下來的整個審議過程當中，民眾黨會在務實理性的態度，強力地為人民把關。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德1.25兆國防預算與關稅有關？林飛帆駁斥曝3原因、喊話藍白國家只有一個

黃國昌臺雅案三大異常 律師：遭控收200萬涉貪竟不敢提告 顯得心虛