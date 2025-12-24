嗆賴清德變明崇禎皇帝 柯文哲斥：少數檢察官摧毀司法

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，今（24日）完成辯論程序，11名被告都已辯論終結。民眾黨前主席柯文哲離開法院前，重砲抨擊總統賴清德，讓少數檢察官摧毀司法信任度，並斥賴總統快變成明朝崇禎皇帝。

柯文哲指出，過去整整一年半，他個人、家人、民眾黨，還有他過去北市府同仁都受盡折磨，感謝法官這半年來耐心聆聽，讓被告、證人可在法庭陳述，可惜沒法庭直播，不過有錄影，將來會公開，日後台灣社會有更好機會，了解整個案情來龍去脈。

柯文哲表示，這一年多，他最難過的是，目標就是為了對付柯文哲、傷害太多無辜的人。他強調，司法一定要改革，維護社會公平正義、保障人民權利，絕對不可以變成政治工具，他接觸的大多數司法人員，其實都OK、沒問題，非常奉公守法、認真工作，就是少數幾個檢察官，幾乎把整個台灣社會對司法的信任度摧毀掉，是一、兩顆老鼠屎，搞壞一鍋粥。

柯文哲說，公務員依法行政、整個流程已走完，兩三年後突然起訴，找公務員麻煩，將來公務員要怎麼做事？身為行政首長，還是要挺住，北市府去年回監察院的糾正，仍認為京華城案一切合法，但以後不再受理人民依照《都市計畫法》第24條申請容積獎勵，他認為這是因噎廢食。

柯文哲稱，行政部門還是要勇敢做事，若不能勇於任事，以後台北沒有第二個輝達。他表示，很難過台北市前副市長彭振聲、台北市前都發局長黃景茂與台北市都委會前執秘邵琇珮，本案有的家破人亡、有的慘遭司法追殺。

柯文哲指出，台灣民主化已30多年，不應該再出現押人取供、脅迫證人等事，總統賴清德說沒干預司法，他跟賴清德總統講，讓少數司法人員胡搞瞎搞，這就是賴的責任。

柯文哲直言，北檢勾結《鏡新聞》淪為政治打手，這是台灣人普遍的印象，民主化30年，台灣不應當再出現明末東廠、錦衣衛現象，人家說賴是「清德宗」，他看快要變成明崇禎皇帝了。

