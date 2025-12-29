嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美

國民黨主席鄭麗文。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」

賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。

鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」

鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。

鄭麗文表示，美國在台協會密切跟國民黨的駐美代表保持暢通聯繫，雙方已經多次交流瞭解她的想法和動態，但訪美可能要長達一、兩個禮拜的時間，她還要看時間允不允許，但她希望，明年上半年就能訪問中國北京和美國華府，至於其他國家，若時間允許，她也會安排出訪。

另就中共解放軍東部戰區宣布，今起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。

鄭麗文表示，台灣今天真正的防衛韌性，沒有人要職業軍人，買了一堆武器，沒有人開飛機、沒有人用，請問國防如何自保？為什麼這麼多職業軍人退役？當在野黨要提高職業軍人待遇，民進黨卻頑強抵抗到底，連三讀通過都不願意付錢，「如果連幾百億元照顧職業軍人的錢都不願意付，然後你告訴我說，你要花幾兆、幾兆的錢買武器才能保衛台灣，誰會相信你的鬼話？」

鄭麗文批評，為什麼這麼多職業軍人會退役、不想再做下去，買了一大堆武器，沒有人開飛機、沒有人可以使用，請問台灣防衛韌性、國防如何自保？賴清德沒有展現任何跟國軍站在一起的誠意和決心，所有政治花招、話語騙術都是在操作選舉。

鄭麗文表示，國民黨沒有天真的幻想，在野黨出來呼籲後，中國馬上就停止所有的軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。今天，台北市長蔣萬安也只是代表城市之間的交流，即便只是單純的市跟市交流，蔣萬安都還要把自己的發言的位階提到這麼高，說希望兩岸不要有任何軍機繞台行為，這根本不歸蔣萬安管，都要發出這樣的和平呼聲，但今天主其事者是賴清德和民進黨。

鄭麗文表示，當民進黨一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨的時候，還要在野黨想方設法的為和平開一扇窗，民進黨不願意照顧我們的軍隊，在野黨都願意配合、還主動提案了，但民進黨還在擋。

