嗆賴清德「愛台毒」太危險！姑婆掏4千元勸姪兒投侯友宜 判刑2年

台北徐姓婦人為支持侯友宜選上總統，在2024年大選前夕，用通訊軟體LINE傳訊息給姪兒，左批柯文哲是「一人黨」，若選上「處事很難..經濟更糟糕」，右打賴清德「愛台毒」，會讓「台灣太危險不安定」，拜託姪兒和姪媳兩人都投給侯友宜，還答應給姪兒4千元，結果遭到檢舉。台北地院依投票行賄罪判刑2年、緩刑3年，徐婦須向公庫支付20萬元，行賄的4千元也被沒收。可上訴。

2024年1月6日，距離總統大選只剩一個禮拜，徐婦擔憂姪兒和姪媳投給其他候選人，用通訊軟體LINE傳訊息給姪兒：「這次我希望你跟停（手掌貼圖）投給侯友宜好嗎..謝謝您...姑婆只想投給下一代可以平安的過日子......？柯文哲一人黨..選上了..處事很難..經濟更糟糕 賴清德愛台毒..台灣太危險不安定..拜託妳喔..回去給你4000元..不要對外說..謝謝你..合十」。

姪兒讀了訊息，只回了一個「微笑」貼圖。事後，徐婦被檢舉逮到，檢方依《總統副總統選舉罷免法》投票行賄罪起訴。

法院指出，投票行為罪法定刑為「3年以上有期徒刑」，相當嚴重，可考量個案犯行和主觀惡性，判斷是否情可憫恕，適用《刑法》酌量減刑。法官認為，徐婦向姪兒行賄，固然應該被譴責，但顯現出個人對各政黨候選人的主觀想法，影響層面及情節都不嚴重，行賄對象也只有1人，金額也不大，認為即使判處最低刑度仍嫌過重，決定給予減輕其刑。

法官審酌，徐婦坦承犯行，智識程度、家庭經濟、生活及健康等一切狀況，決定判處徐婦2年徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付20萬元，完成5場法治教育課程，至於行賄用的手機及4千元則宣告沒收。本案可上訴。

