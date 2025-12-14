嗆賴清德「一碗麵遮不住歧視」 國民黨：修法放寬陸配參政是回歸憲法本質

總統賴清德昨日在臉書分享，日前他到了北市中山區巷弄內一間陸配開設的麵店用餐，他強調，「不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人」。對此，國民黨今（14）日開嗆，「一碗麵遮不住制度性歧視」。

總統賴清德13日在臉書分享日前到一間陸配開的麵店用餐的故事。（圖／賴清德臉書）

國民黨今日下午在臉書發文提到，總統賴清德日前高調造訪陸籍配偶經營的麵館，試圖營造關懷形象，但人民要問的是：一場作秀，能否掩蓋民進黨長期以來對陸配的歧視與人權侵害？

國民黨表示，民進黨政府一方面口口聲聲使用「中華民國」之名，另一方面卻選擇性忽視中華民國憲法所保障的平等、人權與尊嚴，長期將陸配視為「特定族群」，任意貼標籤、政治獵巫，甚至影射為「中共同路人」，這樣的作法不僅毫無法律依據，更嚴重違背憲政精神。

國民黨對此表達看法。（資料照／中天新聞網）

國民黨指出，針對國籍法修正草案，在野黨提出讓陸配不必被迫放棄原國籍即可擔任公職的修法方向，本質是回歸憲法、落實人權、消除歧視，民進黨卻刻意操作恐懼、製造對立，將人權問題政治化，撕裂社會信任。

國民黨續指，真正的尊重，不是鏡頭前吃一碗麵；真正的保障，是制度與法律的平等對待；呼籲賴清德總統，與其進行廉價的政治表演，不如正視民進黨政府長期侵犯陸配人權的事實，回歸憲法精神，停止以意識形態凌駕人權。

國民黨認為一碗麵是遮不住制度性的歧視。（圖／國民黨臉書）

最後國民黨重申，尊重憲法，才能團結台灣；停止歧視，才是國家該走的正道；中國國民黨，堅定守護憲政、人權與法治。

