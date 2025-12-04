嗆賴清德1.25兆軍購 神曲〈皇上有紙〉狠酸徐國勇廁紙論

賴清德日前喊出要推動1.25兆國防特別預算，先是遭到輿論質疑，民進黨秘書長徐國勇則以「總不能上完廁所才去買衛生紙」力挺，更是出現不少罵聲。AI創作歌曲頻道更是推出〈皇上有紙〉進行諷刺，在網路上也引發熱議。

徐國勇以「總不能上完廁所才去買衛生紙」力挺1.25兆國防預算。（圖／翻攝自民進黨YT）

YouTube頻道《痞子自留地 x Gangster's Backyard》創作歌曲〈皇上有紙〉，歌詞以古裝劇風格呈現，內容提到「大事不妙戰情突然吃緊，衝進茅房發現大事不靈，環顧四周空空如也太乾淨（沒廁紙），簡直是屎無前例的逆境」、「庫房說『有貨』、預算都已付清」、「這場仗要怎麼打，我只能徒手？」歌詞並描述「太監在門外開了口：大人莫慌，這宮裡頭，只有一人有紙」，以「皇上有旨」與「皇上有紙」的諧音諷刺徐國勇的發言。

〈皇上有紙〉狠酸賴清德、徐國勇。（圖／翻攝自痞子自留地 x Gangster's Backyard）

副歌部分更直接批評「快去找皇上，因為皇上有紙！全天下的紙，都在他的龍案位置」、「他說裝備會來，就像那擦屁股的紙。但為何我伸手一摸，只有空氣和尷尬的樣子？」歌詞也質疑「皇上在殿上揮舞著大筆，說朕已批閱萬億軍購，天下無敵」、「您手上有旨，我們手裡沒紙」、「難道要用精神勝利來擦拭？」、「為何錢付了還在等飛機？」並諷刺「滿朝文武都點頭，說這邏輯沒瑕疵」、「原來您的旨是畫大餅，沒法解決我的現實！」

網友紛紛留言回應，有人直呼「上樑不正下樑歪！國王的新衣終究會被看穿」、「我們是民主國家卻老是要聽些屎論」、「當米國人的狗，還要自己花錢買飼料」、「台灣快完蛋了」、「把1.25兆國防預算說成衛生紙，那武器當成大便喔！難怪屎無前例，保護費都成排泄物了嗎？」。

