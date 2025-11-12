嗆賴「自己生病叫別人吃藥」 前大使：好久不見的韓國瑜

民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而韓今天則親上火線批評賴消費沈、自己生病叫別人吃藥。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲直呼，韓國瑜的說法實在答得太妙了，這讓自己想起「好久不見的韓國瑜」。

韓國瑜表示，自己要講心裡話，從賴清德的點名看得出來，是自己生病，卻讓人吃藥，1張桌子有4隻腳，台灣安全有4隻腳，第1隻保護中華民國，第2隻保護民主自由，第3隻維護好美台關係，第4隻維護好兩岸和平，兩個保護兩個維護，但賴清德和民進黨卻打斷了3隻腳。他並直言，如果繼續消費沈伯洋，把沈被立案調查轉化為台灣內部藍綠鬥爭，這對沈不公平，其處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。

廣告 廣告

介文汲今天在政論節目《中天辣晚報》表示，賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋實在莫名其妙，而韓「自己生病叫別人吃藥」的說法實在答得太妙了，這讓自己想起「好久不見的韓國瑜」，本來都有點忘記韓的存在了。他並認為，韓國瑜的話有高度與智慧，且相較過去，韓的講話也更有領導人的架式。

介文汲除喊話，韓國瑜要繼續發揚其精神、水平，也直言，韓的話雖然講得非常好，且講出台灣所有的問題和大眾心理的話，多數內容自己也都完全贊成，但自己不能接受韓「賴清德打斷台海安全3隻腳」的說法，因實際上，4隻腳都被賴和民進黨打斷了。

【看原文連結】