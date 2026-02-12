嗆辣壞皇后暴紅卻遭迪士尼解雇！她因1句話丟8年飯碗

娛樂中心／杜子心報導



美國加州迪士尼樂園一位以「毒舌」圈粉的壞皇后，最近突然消失舞台，引發討論。27歲的莎賓娜．馮．B從18歲進入園區，8年來長期飾演《白雪公主》中的反派角色，靠著即興反應和強烈角色感，在TikTok、YouTube累積大量觀看。不少遊客專程入園，只為被她用皇后語氣「嗆」一句。外界一度猜測她是否因為太受歡迎而被請走，直到她接受《NewsNation》專訪，才說出真正原因。









最嗆壞皇后暴紅後卻遭迪士尼高層解雇！她只因說了「這句話」8年工作沒了

莎賓娜被迪士尼園方高層認定違反了公司的「守護演出」政策遭解雇。（圖／翻攝自IG@sabrinavonb）

事件發生在2025年9月，迪士尼宣布包含壞皇后在內的部分角色改為季節性登場，引來粉絲關心。有遊客詢問是否將取消角色，莎賓娜當下以角色口吻回應「如果想讓我全年出現，就去市鎮會堂投訴」，畫面被拍下並在社群發酵。迪士尼園方高層認定她違反「Protect the Show」政策，認為演出人員不得在公開場合介入公司決策或引導遊客行動。2026年1月，莎賓娜收到解雇通知，形容過程來得非常突然。

最嗆壞皇后暴紅後卻遭迪士尼高層解雇！她只因說了「這句話」8年工作沒了

莎賓娜未來將往百老匯或巡演發展。（圖／翻攝自IG@sabrinavonb）

回顧這8年，莎賓娜不只演過壞皇后，她也詮釋過黑魔女梅菲瑟、崔梅恩夫人與阿嘉莎等角色，但其中壞皇后最具代表性。莎賓娜在網路平台上擁有許多經典短片，其中包括她能即時糾正西語遊客把她叫成女巫，強調自己是女王，還有數不清與遊客對嗆的瞬間，都讓不少網友笑翻。其實莎賓娜的工作並不輕鬆，因為要頂著高溫下穿著厚重的戲服長時間站立，其實非常消耗體力，但她仍珍惜與粉絲互動的時刻。如今莎賓娜卸下壞皇后的角色，她表示未來會往百老匯或巡演發展，也邀請粉絲追蹤她以演員身分繼續前進。





