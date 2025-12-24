嗆退選對會驚動總統！陳茂松與賴清德喝茶後親回「沒有辭不辭問題」

民進黨中常委陳茂松受訪，力挺涉嫌詐領助理費的立委林岱樺，陳祖傑攝。



民進黨今天（12/24）上午舉行選對會，會中達成共識，建議徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長，選對會正國會代表陳茂松質疑民調不公，揚言退出選對會。陳茂松下午中執會結束後與身兼民進黨主席的總統賴清德及秘書長徐國勇喝茶，他會後受訪表示總統也嚇一跳，強調目前沒有辭跟不辭的問題。

民進黨彰化「類初選」民調結果，排名依序為陳素月、黃秀芳、邱建富、林世賢，第一名約44％，第二、三名42％左右、第四名約40％，由於彰化縣民調落差太小，陳茂松上午在選對會中質疑民調公正性，也嗆聲退出選對會，但包括秘書長徐國勇等人都全力安撫，最後選對會仍拍板建議提名陳素月。

陳茂松今下午出席中執會，會後遭到媒體包圍，對於上午揚言退出選對會一事，他無奈表示，他沒有說出來，媒體寫的，他從頭到尾都沒講，是他在內部在講，為什麼民調早上不開封、到下午才開封，如果每件事都不知道，不如他不參加，這樣而已，應該民調早上開封，為什麼丟到下午，記者打電話說「你有說不要做？」他問誰講的，記者沒說，對方怎麼跟記者說，他不知道，他無法回答，接著電話掛掉。

陳茂松說，心裡上對於選對會作業方式有檢討之處，剛剛秘書長與主席找他說，問為什麼搞成新聞這樣，他說「如果有必要，我都無所謂」，但內部有雜音，他要瞭解清楚，他才有辦法正面答覆這種問題，為什麼產生這種問題，他要搞清楚，他覺得好怪，要怎麼回答。

他說，這是「奇摩子」問題，卻說他要辭掉，有那麼嚴重的講法，不能說他一定會辭、一定不會辭，早上只有一句話，「誰跟你講，怎麼問怎麼跟你講，讓我知道，我才能有辦法答，後來我也沒說半句」。

陳茂松強調，從頭到尾沒有特別的事情，彰化如果出來決定怎麼樣，總統最後決定，他絕對配合黨，但如果不對，該質疑會提出質疑。

至於民調數據與正國會做的不同？陳茂松回應，這個狀況不同、時間點也不同，炒作方式不同，數據不同，要看狀況，他不是因為誰輸誰贏、數據怎麼樣。

他透露，總統聽到他要辭「也嚇一跳」，他說自己都沒有講，他不會講絕對不辭、絕對會辭，如果下週遇到事情很嚴重，大家翻臉，要辭還不辭？「如果沒有這回事，何必去辭，目前沒有辭跟不辭的問題」，而且有些事情在醞釀中，還在研究，下個月初選縣市完後、六都提名，陸續進行，包括徵召縣市在處理，他有他認為該做的事情，可以決定可以講，他當然會講。

針對爭取提名失利的正國會民進黨立委黃秀芳發臉書支持陳素月，陳茂松強調，他上週在黨部問黃秀芳有沒有異議，如果有要提出問題，如果都沒有就配合這個民調，其他徵召權力在主席，上週也這樣說，就依照黨的決策走。陳茂松重申，他辭不辭的問題，不會說有也不會說沒有，突然蹦出這個事，很怪。

媒體追問，選對會信任是否瓦解？他說，天道酬勤，人道酬誠，要很誠實、誠實，選對會要很誠實、誠懇跟黨員溝通，他信人道酬誠，今天他在裡面有講到這句話，面對黨員很誠實，如果都不能講他就不要開，「就那句話也不行？」

他說，中執會結束喝茶聊天，跟主席、秘書長在聊，還有其他主委等，有空擋聊一下，他是很肯定地講，黨不要講有的沒的，要提出質疑、問題，但捕風捉影不好。

對於陳茂松質疑民調不公，民進黨發言人吳崢稍早在中執會會後記者會說明，今天上午召開民進黨選對會，最重要議程確認針對彰化縣縣長提名人選，最後選對會達成決議，大家一致同意，在彰化縣建議中執會徵召陳素月代表民進黨參加彰化縣長選舉，會中確實委員針對提名環節進行討論，最後會議結論，達成一致決議，「中間有一些相關討論都是會議中正常大家互動」。

此外，中執會是否有確定縣市長提名，吳崢說明，今天秘書長徐國勇報告，黨部原訂安排今天中執會後，舉行最新一波2026縣市首長提名記者會，如同今天主席賴清德致詞提到，因為發生1219北市隨機襲擊事件，包括政府及相關單位此刻全力因應及做後續檢討，黨部、黨公職同時在中執會上對傷者與逝者致上哀悼之意，綜合考量評估，黨部決定要將提名記者會延後到下禮拜舉行。

