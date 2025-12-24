嗆退選對會驚動總統！陳茂松與賴清德喝茶後親回「沒有辭不辭問題」
民進黨今天（12/24）上午舉行選對會，會中達成共識，建議徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長，選對會正國會代表陳茂松質疑民調不公，揚言退出選對會。陳茂松下午中執會結束後與身兼民進黨主席的總統賴清德及秘書長徐國勇喝茶，他會後受訪表示總統也嚇一跳，強調目前沒有辭跟不辭的問題。
民進黨彰化「類初選」民調結果，排名依序為陳素月、黃秀芳、邱建富、林世賢，第一名約44％，第二、三名42％左右、第四名約40％，由於彰化縣民調落差太小，陳茂松上午在選對會中質疑民調公正性，也嗆聲退出選對會，但包括秘書長徐國勇等人都全力安撫，最後選對會仍拍板建議提名陳素月。
陳茂松今下午出席中執會，會後遭到媒體包圍，對於上午揚言退出選對會一事，他無奈表示，他沒有說出來，媒體寫的，他從頭到尾都沒講，是他在內部在講，為什麼民調早上不開封、到下午才開封，如果每件事都不知道，不如他不參加，這樣而已，應該民調早上開封，為什麼丟到下午，記者打電話說「你有說不要做？」他問誰講的，記者沒說，對方怎麼跟記者說，他不知道，他無法回答，接著電話掛掉。
陳茂松說，心裡上對於選對會作業方式有檢討之處，剛剛秘書長與主席找他說，問為什麼搞成新聞這樣，他說「如果有必要，我都無所謂」，但內部有雜音，他要瞭解清楚，他才有辦法正面答覆這種問題，為什麼產生這種問題，他要搞清楚，他覺得好怪，要怎麼回答。
他說，這是「奇摩子」問題，卻說他要辭掉，有那麼嚴重的講法，不能說他一定會辭、一定不會辭，早上只有一句話，「誰跟你講，怎麼問怎麼跟你講，讓我知道，我才能有辦法答，後來我也沒說半句」。
陳茂松強調，從頭到尾沒有特別的事情，彰化如果出來決定怎麼樣，總統最後決定，他絕對配合黨，但如果不對，該質疑會提出質疑。
至於民調數據與正國會做的不同？陳茂松回應，這個狀況不同、時間點也不同，炒作方式不同，數據不同，要看狀況，他不是因為誰輸誰贏、數據怎麼樣。
他透露，總統聽到他要辭「也嚇一跳」，他說自己都沒有講，他不會講絕對不辭、絕對會辭，如果下週遇到事情很嚴重，大家翻臉，要辭還不辭？「如果沒有這回事，何必去辭，目前沒有辭跟不辭的問題」，而且有些事情在醞釀中，還在研究，下個月初選縣市完後、六都提名，陸續進行，包括徵召縣市在處理，他有他認為該做的事情，可以決定可以講，他當然會講。
針對爭取提名失利的正國會民進黨立委黃秀芳發臉書支持陳素月，陳茂松強調，他上週在黨部問黃秀芳有沒有異議，如果有要提出問題，如果都沒有就配合這個民調，其他徵召權力在主席，上週也這樣說，就依照黨的決策走。陳茂松重申，他辭不辭的問題，不會說有也不會說沒有，突然蹦出這個事，很怪。
媒體追問，選對會信任是否瓦解？他說，天道酬勤，人道酬誠，要很誠實、誠實，選對會要很誠實、誠懇跟黨員溝通，他信人道酬誠，今天他在裡面有講到這句話，面對黨員很誠實，如果都不能講他就不要開，「就那句話也不行？」
他說，中執會結束喝茶聊天，跟主席、秘書長在聊，還有其他主委等，有空擋聊一下，他是很肯定地講，黨不要講有的沒的，要提出質疑、問題，但捕風捉影不好。
對於陳茂松質疑民調不公，民進黨發言人吳崢稍早在中執會會後記者會說明，今天上午召開民進黨選對會，最重要議程確認針對彰化縣縣長提名人選，最後選對會達成決議，大家一致同意，在彰化縣建議中執會徵召陳素月代表民進黨參加彰化縣長選舉，會中確實委員針對提名環節進行討論，最後會議結論，達成一致決議，「中間有一些相關討論都是會議中正常大家互動」。
此外，中執會是否有確定縣市長提名，吳崢說明，今天秘書長徐國勇報告，黨部原訂安排今天中執會後，舉行最新一波2026縣市首長提名記者會，如同今天主席賴清德致詞提到，因為發生1219北市隨機襲擊事件，包括政府及相關單位此刻全力因應及做後續檢討，黨部、黨公職同時在中執會上對傷者與逝者致上哀悼之意，綜合考量評估，黨部決定要將提名記者會延後到下禮拜舉行。
更多太報報導
彰化類初選民調不公？陳茂松嗆退出選對會 黃秀芳喊團結「支持陳素月」
「粉底液事件」燒不停！陳茂松嗆李晏榕自以為聖女 追著王世堅罵「現在是怎樣」
涉詐領助理費遭起訴！林岱樺今赴廉政會說明 強調恪守民進黨清廉價值
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 93
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。Yahoo奇摩股市 ・ 54 分鐘前 ・ 1
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 53
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 142
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 54
籃球／NBA前鋒李凱爾變回美國人！ 中國男籃首次歸化大失敗
現年32歲的李凱爾（Kyle Anderson）是中國大陸男籃史上首位歸化球員，如今NBA官網已將李凱爾的國籍改為美國，外界認為，這次歸化以失敗收場。 李凱爾外曾祖父為廣東客家人，擁有八分之一中...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 5
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
《愛情怎麼翻譯？》高允貞是韓國「最美整形模板」、和金宣虎演CP爆話題！關於她的11件事
Netflix 《愛情怎麼翻譯？》和金宣虎CP爆話題高允貞和金宣虎搭檔主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》未開播就已經話題不斷！金宣虎參演《海岸村恰恰恰》後人氣大增，在《苦盡柑來遇見你》中的婚禮「wink」鏡頭大出圈，這次將是他久違擔任男主角。Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 4
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 33
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 33
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 181
麻衣爸胰臟癌「只剩幾天」！醫喊「1症狀」是前兆：很難發現
日籍藝人佐藤麻衣2023年離婚後，原打算回歸台灣演藝圈，但去年父親確診胰臟癌二期，她因此暫停工作。她23日表示，其父生命已進入倒數「只剩幾天」。醫師表示，研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 58
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 10
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 65
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 90