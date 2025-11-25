嗆造謠台灣安全指引是公主病 劉世解釋了

▲內政部長劉世芳說，她是要大家不要視而不見。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 為了提升全民防衛意識、強化社會韌性，近日國防部推出「台灣全民安全指引」，卻有不少謠言稱浪費公帑、製造恐慌，還說要丟進回收桶，內政部長劉世芳昨天認為，「提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大」，挨轟失言。對此，劉世芳今（25）日說，她是要大家不要視而不見，翻翻看這本手冊裡面給的意見，這會讓我們在應對各種大小災變時，更能夠有同理心去照顧自己還有照顧家人。

民進黨立委蘇巧慧昨天質詢時質疑，「台灣全民安全指引」內容少了平時如何面對錯假訊息，這本指引出來，就已經被攻擊成要「宣示作戰」、「要丟回收桶」，這就是不正確的訊息。劉世芳則解釋，相信提供錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大， 因為台灣每年地震、天災，身處多災多難國家，更批「提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大」，挨轟失言。

對此，劉世芳今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，面對失言的質疑，劉世芳表示，首先，我們出這個全民安全指引，大概就是跟大家講，跟這次辦的研討會一樣，面對這麼多台灣災變時，有準備、更安全。如果大家對於全民國防手冊裡，從預防到災中或是災後，怎樣獲得更好的資訊，這會讓我們在應對各種大小災變時，更能夠有同理心去照顧自己，還有照顧家人。

劉世芳解釋，自己所說的部分，就是要大家不要視而不見，翻翻看這本手冊裡面給的意見，我們可以檢討改進，但是這些是綜合世界各國在處理危機時，手冊上全民可以普發的版本。



至於資深媒體人周玉蔻稱，最後小橘書恐淪為「橘色大垃圾山」？劉世芳則說，各界不同的聲音，我們都聽到了，字太小、假訊息講得太少，或者發放時，有其他的里長有不同意見，「我們都聽到了，這個都是我們下次可以檢討改進的參考」。

