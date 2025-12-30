嗆遺產不讓家人碰！曹西平乾兒子「能否拿到？」 律師點出這一關鍵

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平29日驚傳驟逝，後事與遺產處理問題引發關注，對此巴毛律師陳宇安發文指出，曹西平乾兒子目前因無血緣關係，依法確實較難直接處理後事與財產事宜，但若曹西平生前曾立下遺囑，或於節目中明確表達遺產分配與排除繼承的意願，相關法律問題仍有解套空間，並直言「乾兒子快去找找節目有沒有交代分產相關片段」。

巴毛律師指出，乾兒子公開表示因未具法律身分，警方與相關單位無法讓他全權處理曹西平後事，其實在法律上並非完全無解，「這種狀況是可以用遺囑處理的」，只要遺囑中清楚載明後事由誰負責、採取何種方式，並指定遺囑執行人，未來即可依法由指定對象處理。

她也提到，自己印象中曹西平過去曾在電視節目上談過「已有遺囑，財產要留給乾兒子」，若能找到相關節目片段，將有助於後續主張，「不知道曹大哥遺囑是否有記載這一塊，但如果有公開表示過，其實很重要」。

針對外界關心「即使立遺囑，手足是否仍有特留分」的問題，巴毛律師進一步引用民法第1145條第1項第5款指出，若繼承人曾對被繼承人有重大虐待或侮辱行為，並經被繼承人表示其不得繼承，即可喪失繼承權，而這裡的「表示」不一定要白紙黑字寫在遺囑中。

她說明「重大侮辱或虐待的範圍其實很寬」，只要能證明曹西平生前曾表達不希望特定手足繼承財產，包括在節目、公開談話中提及手足如何對待自己、明確說過「不要讓他們繼承」，都可能構成法律上的「表示」。

巴毛律師也語帶感慨表示，曹西平帶給大眾許多歡樂，若真有留下相關節目紀錄，將可能成為關鍵證據，「希望乾兒子快去找找看」，也期盼整起事件能在法律與情感上都走向圓滿結局。

