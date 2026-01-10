嗆陳昭姿、陳菁徽滾！不爽白扯賴清德 黃智賢：干我什麼事我就是反代孕
記者陳思妤／台北報導
民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委陳菁徽力推代理孕母制度，引起爭議。媒體人黃智賢9日直播時開嗆，陳昭姿跟陳菁徽「滾一邊去！」胡搞瞎搞，不通過預算，不好好處理攸關老百姓福利的問題，在搞代理孕母產業鏈。她也痛批，有人說現在反對代孕的都是民進黨，還說總統賴清德也曾支持代孕，但民進黨跟賴清德支不支持，干她什麼事，「我就是反對！管你什麼顏色」。
黃智賢昨天在直播時痛罵，陳昭姿搞了9條的法案，裡面非常的亂七八糟，「我不客氣講就是亂七八糟，該規定的都沒有規定，非常的粗、非常的不清楚」。她爆氣說，有人說現在反對代孕的都是民進黨，賴清德2003年支持人工生殖法時也支持代理孕母，「干我什麼事啊，賴清德支持不支持干我什麼事？民進黨支持不支持是干我什麼事？」
「我就是反對！」黃智賢強調，自己反對代理孕母法案在台灣合法化，就像她反對廢死一樣，從來沒改變過。她還說，有人說可以解決少子化問題，反對代孕難道是希望台灣絕子絕孫，她怒轟，什麼東西，要做公共論辯「拿出一點水準」，這是兩回事，「我告訴你，我黃智賢反對！」
黃智賢直言，人在世界上不可能想要什麼就都有，不孕有很多原因，要小孩但一定要有自己的基因嗎，很多孤兒需要溫暖、需要父母的愛，真的想養小孩的話可以領養孤兒。她直呼，陳菁徽提的法案有15條，陳昭姿的9條，但什麼都沒辦法規定到。
黃智賢也點出問題，未婚者可以委託嗎？懷孕3個月說不要小孩了，怎麼賠償？無辜的嬰兒要被墮胎？懷孕到生產過程中都有可能遇到危險，可能死亡或是有高血壓等後遺症，有沒有權利中止懷孕，可以賠償嗎？如果懷孕5個月時委託者不要小孩了，要怎麼辦？她直言，無窮無盡的問題將來都可能在台灣發生，還有生產過程保大、保小？
「胡搞瞎搞！」黃智賢痛罵，預算不通過，不好好處理真正攸關老百姓福利跟性命的問題，在搞代理孕母產業鏈。她不滿說，精子、卵子、子宮買賣有很多跨國仲介，而這會吃掉台灣很多醫療量能，不孕症一部份是健保給付，「將來代理孕母健保給付，我還要去付錢欸！」
黃智賢批評，健保快要破產，現在還要增加負擔，處理詐騙的人力都不夠了，將來還要處理代理孕母的案子，而且「你把子宮標價你就是器官買賣！你會產生更多孤兒，誰負責？」
黃智賢砲轟，今天可以賣子宮，那血可不可以賣？可不可以賣器官？將來有人推廣器官買賣，說叫做器官移植，說可以讓很多人活下去，身上用不到的器官給別人用，「什麼玩意兒！」她也提及，國民黨立委陳玉珍要推離島建設條例，自由貿易區 縣府批准就可以了，那就可以在金門蓋跨國醫院，搭配代理孕母制度就在金門搞代理孕母，「全世界有錢人到金門頂級貴族治療不孕症的生殖醫院，在台灣找優秀子宮提供者，陳菁徽可以幫你服務」。
「我們要這個世界、這樣的台灣嗎？」黃智賢直言，身而為人會有大自然的限制，她也希望自己身高170公分，但自己就是很矮，別什麼都要逆著幹、都想要、都不擇手段，「想要就要給妳，我不能接受，陳昭姿、陳菁徽妳滾一邊去！」
「我不能接受」，黃智賢說，台灣是所有人心愛的台灣，不能變成可以買賣子宮、剝削女性，不能讓台灣徹底沉淪，「我管你什麼顏色」。
更多三立新聞網報導
乾哥割頸案判12年！黃智賢氣炸：立委快修變態畸形的少年事件處理法
1219有政府嗎？黃智賢問蔣萬安這些事 喊話立法院別卡警政署預算
「助理費不是給立委的錢」！黃智賢轟：喜歡雙標的人不配享用民主
高虹安貪汙改判無罪 黃智賢爆氣：若黃偉哲這樣「我給兩耳光叫他滾！」
其他人也在看
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 2 小時前 ・ 198
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 92
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 128
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 43
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 10
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
猛飆漲停又重摔！這2檔入列處置股 國家隊砸2.8億買這記憶體、撿彩晶7675張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（9）日收30,288.96點，跌71.59點或0.24%。八大公股昨日買超44.99億元，其買超前十大個股，包括6檔電子股、3...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 193
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 2 小時前 ・ 10
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
73歲張菲重返舞台！現身日月光二董壽宴 最新近照曝
73歲綜藝大哥大張菲淡出螢光幕近8年，回歸清閒的半退休生活。昨(9日)，他出席日月光集團二董的80壽宴，難得登台主持，台語歌手許志豪事後分享花絮照，誇菲哥親切又幽默。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 5