嗆陳昭姿、陳菁徽滾！不爽白扯賴清德 黃智賢：干我什麼事我就是反代孕

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委陳菁徽力推代理孕母制度，引起爭議。媒體人黃智賢9日直播時開嗆，陳昭姿跟陳菁徽「滾一邊去！」胡搞瞎搞，不通過預算，不好好處理攸關老百姓福利的問題，在搞代理孕母產業鏈。她也痛批，有人說現在反對代孕的都是民進黨，還說總統賴清德也曾支持代孕，但民進黨跟賴清德支不支持，干她什麼事，「我就是反對！管你什麼顏色」。

黃智賢昨天在直播時痛罵，陳昭姿搞了9條的法案，裡面非常的亂七八糟，「我不客氣講就是亂七八糟，該規定的都沒有規定，非常的粗、非常的不清楚」。她爆氣說，有人說現在反對代孕的都是民進黨，賴清德2003年支持人工生殖法時也支持代理孕母，「干我什麼事啊，賴清德支持不支持干我什麼事？民進黨支持不支持是干我什麼事？」

廣告 廣告

「我就是反對！」黃智賢強調，自己反對代理孕母法案在台灣合法化，就像她反對廢死一樣，從來沒改變過。她還說，有人說可以解決少子化問題，反對代孕難道是希望台灣絕子絕孫，她怒轟，什麼東西，要做公共論辯「拿出一點水準」，這是兩回事，「我告訴你，我黃智賢反對！」

黃智賢直言，人在世界上不可能想要什麼就都有，不孕有很多原因，要小孩但一定要有自己的基因嗎，很多孤兒需要溫暖、需要父母的愛，真的想養小孩的話可以領養孤兒。她直呼，陳菁徽提的法案有15條，陳昭姿的9條，但什麼都沒辦法規定到。

黃智賢也點出問題，未婚者可以委託嗎？懷孕3個月說不要小孩了，怎麼賠償？無辜的嬰兒要被墮胎？懷孕到生產過程中都有可能遇到危險，可能死亡或是有高血壓等後遺症，有沒有權利中止懷孕，可以賠償嗎？如果懷孕5個月時委託者不要小孩了，要怎麼辦？她直言，無窮無盡的問題將來都可能在台灣發生，還有生產過程保大、保小？

「胡搞瞎搞！」黃智賢痛罵，預算不通過，不好好處理真正攸關老百姓福利跟性命的問題，在搞代理孕母產業鏈。她不滿說，精子、卵子、子宮買賣有很多跨國仲介，而這會吃掉台灣很多醫療量能，不孕症一部份是健保給付，「將來代理孕母健保給付，我還要去付錢欸！」

黃智賢批評，健保快要破產，現在還要增加負擔，處理詐騙的人力都不夠了，將來還要處理代理孕母的案子，而且「你把子宮標價你就是器官買賣！你會產生更多孤兒，誰負責？」

黃智賢砲轟，今天可以賣子宮，那血可不可以賣？可不可以賣器官？將來有人推廣器官買賣，說叫做器官移植，說可以讓很多人活下去，身上用不到的器官給別人用，「什麼玩意兒！」她也提及，國民黨立委陳玉珍要推離島建設條例，自由貿易區 縣府批准就可以了，那就可以在金門蓋跨國醫院，搭配代理孕母制度就在金門搞代理孕母，「全世界有錢人到金門頂級貴族治療不孕症的生殖醫院，在台灣找優秀子宮提供者，陳菁徽可以幫你服務」。

「我們要這個世界、這樣的台灣嗎？」黃智賢直言，身而為人會有大自然的限制，她也希望自己身高170公分，但自己就是很矮，別什麼都要逆著幹、都想要、都不擇手段，「想要就要給妳，我不能接受，陳昭姿、陳菁徽妳滾一邊去！」

「我不能接受」，黃智賢說，台灣是所有人心愛的台灣，不能變成可以買賣子宮、剝削女性，不能讓台灣徹底沉淪，「我管你什麼顏色」。

更多三立新聞網報導

乾哥割頸案判12年！黃智賢氣炸：立委快修變態畸形的少年事件處理法

1219有政府嗎？黃智賢問蔣萬安這些事 喊話立法院別卡警政署預算

「助理費不是給立委的錢」！黃智賢轟：喜歡雙標的人不配享用民主

高虹安貪汙改判無罪 黃智賢爆氣：若黃偉哲這樣「我給兩耳光叫他滾！」

