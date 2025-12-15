嗆韓國瑜無視憲法 卓榮泰：「不副署」絕非獨裁、立法院可提不信任案

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣不對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院日前針對《財政劃分收支法》提出覆議，遭到國民黨團、民眾黨團否決。對此，行政院長卓榮泰今（15）日表示，他決定不副署本次的修法。他並批評，總統邀請院長進行國政會商，但立法院長韓國瑜無視憲法，公然拒絕總統邀請，再一次關閉討論的大門。他說，若立法院對行政院的不副署的決定有意見，可以對行政院長提出不信任投票，因此，「不副署」的這項權力，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為可以受到立法院、憲法所賦予的不信任案來做不同表示。

行政院今下午3時30分於舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、政委林明昕、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等人與會。

卓榮泰指出，今天是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，身為行政院院長，必須以「不副署」的方式，來捍衛民主憲政以及國家的發展。為了堅守三大民主憲政責任，他無法副署這項法案。

卓榮泰說明3點理由，第一，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則。他說，憲法規定，由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬；不過，立法院的修法，明顯違反《憲法》第59條及《憲法》第70條的規範，不僅使得115年度就需要增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目，也更侵犯行政院施政決策以及提出預算的權力，違反憲法權力分立原則。

卓榮泰指出，事實上，本屆立法院在野黨團，近一年半以來不斷意圖擴張權力。他列舉，從一開始，立法院職權行使法的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲；但隨後，《禁伐補償條例》、《憲法訴訟法》、114年度中央政府總預算案，以及警察人員人事條例、軍人待遇條例，以及今天所稱的修正《財政收支劃分法》的再修正案，每一項都一再涉及到違憲的疑慮。雖然屢次申請釋憲，憲法法庭又被迫失能、無法判決違憲，造成今天憲政的僵局。

卓榮泰表示，這已經等同立法院它既能制定預算、又能審定預算，失去民主制衡的力量。他說，若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同就是「球員兼裁判」，行政院有必要責任捍衛憲法權力分立原則，不能接受立法院隨意擴張權力。

第二，行政院有責任堅守國民主權、民主原則、依法行政。卓榮泰指出，今年11月14日，立法院再修正的《財劃法》，沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀；在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，實際侵害國民主權。而且，115年度的預算已經經由行政院制定完備，8月就送到立法院被審查，卻在程序當中，要求行政院立刻要適用再修正的《財劃法》。在歲入無法增加情形下，需全數舉債支應，舉債額度超過5600億，占總預算歲出總額比率達到17.1%。這樣已經違反了《公共債務法》第5條第7項所定15%的上限，等同就是要求行政院要違法編列預算。

卓榮泰表示，國家的主人是國民，違反民主程序，要求行政院違法，進而破壞民主體制，這已經背離國民主權的精神。他說，行政院有責任堅守國民主權、民主原則、依法行政，絕對無法同意這樣的修法。

第三，行政院有責任確保國家發展及財政穩健。卓榮泰指出，行政院已經多次說明，立法院《財劃法》再修版有不合理之處。若無視違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作，造成國家的損害，政府的政治責任將無以歸咎。他說，國防外交、AI新十大建設、防洪治水、社會福利、撥補勞健保等等的經費，若能被迫刪減，國家發展將因而停滯，立法院負得起這樣的責任嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？

卓榮泰表示，修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，「富者越富，窮者卻沒有變好」已經違反《憲法》第147條的意旨，這種劫貧濟富、違背公益的事情，行政院也絕不容許發生。他說，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的《財劃法》施行之後，將使公共利益遭受無可回復的重大損失，行政院有責任確保國家發展及財政穩健，因此無法副署施行這樣的《財劃法》。

卓榮泰提及，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他曾多次拜會韓國瑜跟立法院的各黨團。而且，總統也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道。不過，他批，令人遺憾的是，韓院長無視憲法，今天公然拒絕總統的邀請，再一次關閉討論的大門，關閉協商合作往前走的這條道路。

卓榮泰指出，這個會期總質詢在結束的那一天，他再次強調，「共同的合作才是國人對我們最大的要求，我願意也期待，我們都能一起以國家為念，以每一位國人為念」。他說，令人遺憾跟痛心，《財劃法》的覆議案，立法院不安排行政院進行說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，而行政院所提出的《財政收支劃分法》的版本，也完全無法排入審查，到這個時候，行政院已經窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下「不副署」的途徑。

卓榮泰表示，基於憲法權力制衡的設計，若立法院對行政院的不副署的決定有意見，立法院可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款的規定，這是憲法賦予立法院的權力，可以對行政院院長提出不信任投票來制衡。他說，行政院不副署的這項權力，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為它可以受到立法院、憲法所賦予的不信任案來做不同的表示。

卓榮泰指出，中華民國《憲法》既然賦予行政院院長副署之權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署來停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院院長的責任。

