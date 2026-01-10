嗆高國豪：弄斷你腳毀球員生涯！ 高聖文遭判拘役30天

新竹攻城獅球星高國豪日前爆出家庭風波，又被捕捉到和家人在公開場合發生爭執，一度遭到禁賽，事後三兄弟互相提告，傷害部分日前達成和解，不過高國豪大哥高聖文一句「我要弄斷你的腳」涉恐嚇，宜蘭地院判處拘役30日、緩刑2年。

高國豪與高聖文、高國強在宜蘭餐廳外頭鬥毆。（圖／翻攝畫面）

高家兄弟之間的紛爭已持續多年，前年年底兄弟之間在宜蘭一家餐廳內發生爭執，一路吵到餐廳外，過程中兄弟之間還互相動手，三兄弟之間事後互相提告傷害，不過這方面已達成和解。

至於在爭吵的過程中，高聖文向高國豪爆出一句：「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球。」此舉涉嫌恐嚇，宜蘭地院依犯恐嚇危害安全罪，判高聖文拘役30日，可易科罰金、緩刑2年，接受法治教育課程3場次。

