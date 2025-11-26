嗆高市早苗不敢開戰！《唐伯虎》男星：中國飛彈升空就鏟平日本

港星陳百祥放話日本不敢打中國。（圖／翻攝自微博）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態，因而引爆中日外交危機；現年74歲的港星陳百祥，在社群上發佈影片力挺中共政權高喊：「只要中國的飛彈升空，整個日本就可以鏟平！」直言日本各方面不如中國大陸。

港星陳百祥早年以諧星形象演過多部喜劇電影，包括《最佳損友》、《摩登如來神掌》、《唐伯虎點秋香》、《鹿鼎記》等作品；2022年息影後常在社群平台與粉絲互動。針對日本首相高市早苗「台灣有事論」，他也拍片說中國與日本不會開戰：「是不會打的，不需要打，不是同一級別。」直言北京如果發動攻擊，日本將毫無招架空間。

陳百祥表示，美國一直在慫恿日本對抗中國，但在中國軍演後日本就撤回相關部署：「中國一講『琉球群島獨立』，日本仔就腳軟。哪有得打，第一它不敢打，根本上台灣就一定會統一，那關日本什麼事呢？真是很低級的挑撥手段，只要我們隨口一說，所有的生意給它停掉，它就要回去睡覺了。」



