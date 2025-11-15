嗆高市早苗沒資格談台海 洪秀柱：中華民族有智慧處理好兩岸問題

針對日本首相高市早苗發表「台灣有事論」引中共跳腳，前國民黨主席洪秀柱今天（15日）批評，台灣不是旗子，日本沒資格談台海問題。（資料照片／鄒保祥攝）

日本首相高市早苗先前在國會強硬表面，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中共強烈不滿。對此，前國民黨主席洪秀柱今天（15日）批評，高市早苗此番言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣。她強調，台灣不是旗子，日本沒資格談台海問題，且台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山，「中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題」。

洪秀柱今天以「台海的事，關日本人什麼事？」為題發文，她表示最近日本政壇有人又開始打「台灣有事、日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上公然把台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。

洪秀柱說，這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質，如同排放核污水一樣的心態，完全是以鄰為壑。台灣早不是日本殖民地，日本曾經五十年殖民、壓迫屠戮台灣人，台籍慰安婦的歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償，如今卻還敢對台海問題指手畫腳？這不是「關心」，這是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉。

洪秀柱接著說，反觀前首相石破茂，才是講出日本應有的分寸，石破茂曾公開提醒，歷屆日本政府一向避免預設「台海若有狀況，日本就會如何行動」，因為那是踩過界、升高緊張的危險一步，但高市完全反其道而行，甚至在國會上妄談「美軍介入」、「武力攻擊」、「集體自衛權」等情境，把台海局勢渲染得彷彿日本隨時準備以武力踏入。

洪秀柱直言，這種突進式、逢美必迎的言行，完全暴露其政治算計，拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。她重申，台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山，任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果必然失敗。

洪秀柱強調，中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題。台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力，誰要把台灣推向戰火邊緣，就要站出來大聲說不准。「台灣不是棋子，更不是日本再度染指的舞台。歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判」。



