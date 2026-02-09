嗆高市「台灣有事說」岡田克也落選！王定宇：全世界都在看台灣如何選擇

記者陳思妤／台北報導

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院大選單獨拿下超過2/3的316席，加上執政盟友日本維新，席次來到352席，高市早苗更是以88.7%超高得票率輾壓對手。而這次選舉令人關注的是，當初質詢時「台灣有事說」引起後續效應的12連霸眾議員岡田克也落選了。對此，民進黨立委王定宇（9）日指出，日本人民用選票淘汰親中政治人物，台灣人民在2026、2028如何選擇，世界都在看。

王定宇表示，自民黨不僅單獨過半，甚至取得3分之2絕對多數的316席，加上執政盟友日本維新會的36席，已拿下352席，等於囊括日本眾議院465席中逾4分之3席次。

廣告 廣告

王定宇指出，其中有一位落選的12連霸眾議員岡田克也，可以作為此次選舉勝敗的詮釋，岡田克也就是質詢並反對「安倍台灣有事論」的議員，也因為高市更清楚的說明「中國武力犯台，勢必影響日本存立，日本政府和自衛隊將會依據日本憲法啟用『集體自衛權』」，導致這次的改選，交由日本人民決定日本國家總路線。

王定宇說明，岡田克也過去在眾院選舉中實力出眾，上一次選舉更拿下東海3縣最高的13萬7953票，岡田克也於公告前夕加入新成立的中道改革聯合，但這次無緣第13次當選。選區中的原立憲民主黨眾議員幾乎為零，親中派全軍覆沒。

王定宇指出，岡田家族與中國關係密切，他的父親是積極在中國展店的流通巨頭永旺集團（AEON）創辦人岡田卓也，哥哥岡田元也擔任集團會長，上個月才辭任。

王定宇說，日本人民用選票淘汰親中政治人物，也用選票肯定高市的路線和「台灣有事 日本有事」論，中國脅迫台灣遠甚日本，台灣人民在2026、2028如何選擇，世界都在看。

更多三立新聞網報導

日本大選「親中政黨out」！王定宇：2026、2028就換我們台灣人做決定了

蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始

新台幣改版「拿掉孫中山」中共跳腳 王定宇反嗆：會不會管太多啊？

國共論壇喊「都是中國人」！王定宇嗆藍當乖寶寶：我們是堂堂正正台灣人

