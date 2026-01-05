嗆魏哲家下台道歉！台大副教授預言台積電跌破500 股民見新天價朝聖「疑悄悄刪文」

護國神山台積電去年宣布加碼美國投資，台大管理學院副教授邱宏仁多次公開發文，強烈質疑台積電的營運前景。（翻攝自邱宏仁臉書、永豐證券APP）

護國神山台積電去年宣布加碼美國投資，計畫在未來4年內投入高達1,650億美元設廠，這項重大布局不僅在國際間引起熱議，更在台灣學術界投下震撼彈。台大管理學院副教授邱宏仁去年3月期間多次公開發文，強烈質疑台積電的營運前景，更預測股價可能因此跌破500元大關，甚至點名要求董事長魏哲家下台道歉。如今2026年，台積電股價新年開盤直衝1,695元新天價，引發眾多股民與網友朝聖，紛紛痛批其專業度嚴重失準。

根據邱宏仁去年發文，他分析，台積電長期以來的優勢建立在極高的營運紀律與效率上，但這套先進製程的成功模式移轉到美國後，恐怕會因為環境差異而喪失優越性。他進一步擔憂，美國廠的高昂營運成本若無法轉嫁給代工客戶，毛利率的下滑勢必重創股價，屆時台積電恐將面臨500元保衛戰。邱宏仁認為，這種投資規模不僅會削弱台灣晶圓代工的根基，更會造成股民損失，因此魏哲家不僅該辭職，還得向全民交代。

廣告 廣告

不料2026剛起步，今（5日）台積電股價衝上1,695元新天價，即帶動台股突破3萬大關。台大副教授邱宏仁過去預言再度被起底，隨即在網路社群引發排山倒海負面評價。許多網友對其「反向預測」感到不以為然，認為身為台灣第一學府的副教授，其政治偏執已然凌駕於學術專業之上。

更有憤怒股民現身說法，表示曾聽信這類看空言論而在低點拋售，如今看著股價走勢反向飆升，只能捶心肝。不少人諷刺邱宏仁是「股市反指標」，甚至有人憤怒地呼籲台大應重新評估其適任性，認為這種誤導大眾的判斷是在「浪費學生青春」與「誤人子弟」。

更有眼尖網友朝聖發現，邱宏仁過去預測發文早已消失得無影無蹤，臉書連結點進去只剩下官網顯示「目前無法查看此內容」。

眼尖網友朝聖發現，邱宏仁過去預測發文早已消失得無影無蹤。（翻攝自邱宏仁臉書）

更多鏡週刊報導

台積電挑戰1700大關！3.2萬名股東「恐高」下車 每張少賺11萬捶心肝

超仙命理師翻車／白瑜遭控「吃人夠夠」！助理1年領5萬酬勞 再勾人夫同進飯店泡湯

北市賓士被潑穢物超噁畫面曝光！ 警曝「這關鍵」不容易構成毀損罪