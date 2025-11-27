嗆黃國昌訪日吃癟要外交部扛！林楚茵轟「搞笑」：你們就是巨嬰加慣老闆

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日率團訪問日本，卻爆出多位親台派政治人物拒絕見面，民眾黨則反控是民進黨政府的「涉外人士」冒犯失禮，盼外交部出面澄清。民進黨立委林楚茵今（27日）痛批，民眾黨日本訪問吃癟就要外交部扛，就是不給錢還拚命加要求的慣老闆嘴臉。第一線外交同仁辛苦拼外交，結果他們在國內扯後腿，出國知道不容易又回頭要外交部澄清，怒嗆「民眾黨要外交部澄清是不是？你們就是巨嬰加慣老闆！」

林楚茵表示，民眾黨訪日見到不到大咖，惱羞成怒竟然要外交部澄清，「是在搞笑嗎？日本國會正在會議期間，議員們各自有行程，無法碰面難道也要怪外交部？日本訪問吃癟就要外交部扛，就是不給錢還拚命加要求的慣老闆嘴臉。民眾黨先快速回想，在日本首相高市早苗挺台灣並受到中國霸凌時，你們做了什麼？有聲援嗎？現在好意思要外交部幫忙澄清？什麼事都沒做也想跟日本討人情套交情？」

林楚茵指出，今年外交部預算被藍白聯手亂砍一通，外交宣傳預算還被砍到零，民眾黨也是加害者，第一線外交同仁辛苦拼外交，結果他們在國內扯後腿，出國知道不容易又回頭要外交部澄清。林楚茵開嗆「民眾黨要外交部澄清是不是？我就來幫忙點破，你們就是巨嬰加慣老闆！」

