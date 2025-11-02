嗆黃明志隱瞞什麼？謝侑芯經紀人再發聲 重砲說詞矛盾

馬來西亞歌手黃明志因涉嫌與台灣網紅謝侑芯的命案有關而受到警方調查。黃明志對此表示否認，並呼籲外界耐心等待司法結果。然而，謝侑芯的經紀人Chris近日公開發表聲明，質疑黃明志的說法與警方的報告存在明顯矛盾。

謝侑芯經紀人公開點名黃明志，與警方的說法前後矛盾。（圖／翻攝IG、亞洲通文創提供）

Chris指出，過去幾天他自行委託調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清謝侑芯的死因。他表示，最初獲知的消息是謝侑芯因「心臟驟停」意外去世，但警方的最新聲明卻揭露了與此截然不同的情況，讓所有關心此事的人感到震驚與憤怒。

Chris在聲明中強調，謝侑芯從未接觸過毒品，並對她的人格深信不疑。他要求黃明志正面回答有關疑似毒品的來源，以及他是否隱瞞了事實。Chris呼籲社會必須揭露真相，並表示將持續與調查單位合作，直到所有謊言被揭穿。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

謝侑芯經紀人Chris聲明全文：

在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。

然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。

出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。

我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。

但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志 @namewee 在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。

你的言論與警方的正式報告完全對不上。

這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。

你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？

你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？

我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。

我對她的人格與品格深信不疑。

因此，我必須在此嚴正發問：

那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？

請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？

這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神秘的誤導。

無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。

截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。

家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。

出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。

我在此鄭重呼籲：

我們要求真相，我們要求正義。

我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，

直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。

