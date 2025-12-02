嗆黨內大罷免操盤與民意脫鉤 吳怡農：理性論述是不想再經歷失望開票過程

吳怡農為先前批評黨內高層及名嘴預測大罷免失利的發言反省，說明選擇理性論述打選戰，是不願再經歷失望的開票過程。（鏡報姜永年）

積極表態代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，日前上節目批評黨內操盤手及綠營名嘴已經跟社會大眾脫鉤，否則大罷免的結果不會是慘敗，接著又重提「13寇事件」，呼籲黨內不該以團結為名，壓制不同主張。可他一番苦口婆心，仍換來綠營名嘴及支持者痛罵。吳怡農今（2日）發文表示，對自己用詞跟溝通方式造成的誤解與傷害，深刻警惕與反省，強調從沒想去質疑為大罷免心力交瘁的人們，並說明選擇理性論述打選戰，就是不願再經歷失望的開票過程。

廣告 廣告

吳怡農今日在臉書發文表示，他用這幾天的時間進行自我反省，坦言「我的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害。這些意見，我會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待。」強調今年的罷免團體是他心中的無名英雄，然而最近他所敬佩的這群人感受到傷害，使他深刻警惕與反省。

吳怡農回憶，大罷免期間每當他出席活動、受訪、路口宣講，或有機會和現場志工說話，都會盡可能親口對他們表達「即便遭遇攻擊和挫折，卻仍然全力付出的公民志工朋友們，你們是最可貴的民主夥伴。」因為他清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，所以7月時他發了一支影片，採訪記錄志工的心聲，以表達他的感謝。吳怡農強調「我從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們。」

接著吳怡農還原爭議言論的來龍去脈，當初是媒體問他「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了。」在他看來，直到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。

吳怡農澄清，他從未批評大罷免的志工，「我一向談的是，過去專家分析，只靠直覺，缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析。」因為過去曾說他穩輸的看法，或對大罷免投票的預期，都是憑感覺，與現實有落差。

吳怡農重申，儘管台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨，像投給蔣萬安的人，也曾經投給蔡英文，小英總統更在台北市能贏兩次（總統大選），都證明市民對於理性論述有所期待。

所以他認為，對選戰的輸贏評估判斷，不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好。越艱困的選區（如台北市），提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人。

當時回應媒體的話很長，但他最想說的一句其實是「我們都不想再經歷失望的開票過程了。」吳怡農期盼外界繼續給予指教，接下來他會專注說明對台北市的政見願景，持續爭取更多的支持。

更多鏡週刊報導

吳怡農揭民調「支持度只輸王世堅」沒納苗博雅有苦衷 黃暐瀚：他在走險路

太子集團23員工申請失業補助！北市勞動局證實符合資格 蔣萬安說話了

「就是來找碴」高國豪妻子還原衝突始末 控大哥不請自來硬闖錄影！還對小孩挑釁