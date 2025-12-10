嗆「三張門票」編故事 鄭麗文對《自由時報》發律師函

國民黨文傳會主委吳宗憲（左）。（周毓翔攝）

《自由時報》日前報導國民黨主席鄭麗文明年農曆年前後赴陸「鄭習會」，陸方還要求配合包括擋下國防特別預算等「三張門票」條件說。鄭麗文10日在中常會上再度澄清從頭到尾都是綠媒編故事，並已經請文傳會主委吳宗憲對《自由時報》發律師函；至於農曆年前後是否會有鄭習會，吳宗憲說，目前完全沒有這方面的規劃。

鄭麗文在中常會特別提起她才剛與10幾個歐洲國家駐台代表午宴，她感謝各國駐台代表對國民黨的重視還有對她的關注，但她也特別像歐洲駐台代表們強調，有任何問題好奇的，都可以直接跟她本人溝通。

鄭之所以這樣向歐洲駐台代表們強調，主要是她認為國民黨長期以來被民進黨不遺餘力地抹黑，她近期馬不停蹄接近各國駐台代表、智庫以及外媒，感受到長期以來國際社會對國民黨的錯誤印象與成見，她會竭盡所能向國際友人說明國民黨立場價值與主張。

鄭麗文也再度提到綠媒報導鄭習會「三張門票」，批評通篇報導都在瞎掰，鄭習會的時程都幫她定好了，兩位副主席去談什麼，綠媒都比他們清楚，好像在平行時空，她已經請吳宗憲寫律師函給《自由時報》，要求澄清，她將保留法律追訴權。

對於那「三張門票」，鄭麗文澄清，國民黨跟對岸交流根本不需要任何條件或是自我矮化，兩岸交流只要九二共識、反對台獨足矣，這就是兩岸互動最堅實的政治基礎；「萊爾校長」啟動抹黑供應鏈，就是凸顯民進黨心虛地很緊張，除了出奧步沒其他方法。

吳宗憲也表示，這篇報導充分符合民進黨立委王義川所說「造謠四步驟」，先做假議題，做梗圖，對方澄清之後再拿澄清內容再攻擊一次。吳宗篇批評該報導完全沒有盡查證義務，錯誤率這麼高還造成社會動盪。

至於究竟農曆年前會不會有鄭習會？吳宗憲表示，目前完全沒有這方面的規劃，他也強調，國民黨沒有任何一任黨主席有拿任何條件去跟對岸交換，民進黨只會用造謠來執政，這是他們執政的末路，只剩透過造謠來維持政權。但對於是否會正式提告，吳宗憲說，內部再討論。不過律師函上要求12月12日前撤下文章，否則會採取必要法律行動。

