嗆「不可能接受美國豪奪」 格陵蘭政府：防務必須由北約負責

美國總統川普不斷威脅要併吞丹麥自治領土格陵蘭。路透社



美國總統川普近日加大他對丹麥自治領土格陵蘭的併吞威脅，揚言不排除動用武力也要得到格陵蘭。格陵蘭自治政府週一（1/12）發布聲明回擊，強調不會屈服川普的豪奪野心，並重申格陵蘭的防禦乃所有北約會員國的責任。

川普聲稱，如果格陵蘭不歸屬美國所有，中國和俄羅斯將會掠奪格陵蘭，還毫無根據地抨擊格陵蘭僅靠「2輛狗拉雪撬」防衛領土。

格陵蘭自治政府週一發聲明強調，他們絕不會允許美國以任何方式奪取格陵蘭。聲明中說：「所有北約會員國，包括美國在內，都視防禦格陵蘭為共同利益。身為丹麥邦聯的一部分，格陵蘭也是北約的會員，所以格陵蘭的防務必須由北約執行。」

歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）週一稍早也警告，美國若使用武力占領格陵蘭，就形同宣告北約瓦解。

川普於第一任期時便表達出對併吞格陵蘭的興趣，而這項「心願」在第二任期更為強烈。尤其在美軍成功奇襲委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛後，川普更是迫不及待要把下一個目標鎖定格陵蘭。白宮甚至向外表示，川普不排除使用武力獲得格陵蘭主權。

川普不斷威脅格陵蘭的言論不僅引來北約、歐盟等盟友的強烈批評，連同黨的共和黨人也看不下去。

一支跨黨派國會議員代表即將在本週五赴丹麥哥本哈根訪問，與丹麥政府和格陵蘭政府高層及商界代表會面，表達對丹麥主權的支持。

該訪問團由民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）和共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）領軍。昆斯週一接受美聯社訪問時表示，此行是要向丹麥和格陵蘭政府表達，「我們理解雙方長期夥伴關係的價值所在，絕對無意干涉他們有關格陵蘭地位的內政事務」。

昆斯還說：「自從我們建立起建設性且互相尊重的關係以來，丹麥一直在安全防務和投資領域上大開雙臂歡迎我們。我想，唯一改變的是總統（川普）近來的言論從隨便說說變得認真，我認為現在重要的是，我們必須向外界表明對北約和盟友的支持。」

一名知情人士透露，這支跨黨派議員代表團原有意前往格陵蘭訪問，但因後勤配合問題而取消。

