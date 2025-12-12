嗆「一人一支槍打掉」恫嚇雙罷劫連署 高雄男下場慘

林男嗆「一人一支槍打掉」恫嚇雙罷劫連署被判刑。翻攝照片

高雄林姓男子今年2月間在黃昏市場前，見「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢等人擺設攤位徵求民眾簽署罷免立委許智傑、黃捷，因政治立場不同而心生不滿，竟對徐男嗆「你這紅色媒體」、「今天我一人一支槍先把你們打掉」，結果挨告，被依違反選罷法「脅迫妨害他人為罷免案之提議」罪判刑2月，得以6萬元易科罰金；另因審理中林男與徐尚賢達成調解，獲宣告緩刑2年，期間需接受2場法治教育課程。

判決指出，今年2月11日下午，林男在高市鼓山區翠華路與日昌路口內惟黃昏市場前，見「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢等人擺設「罷免土皇帝許智傑」、「白目ㄚ鬟黃捷」之旗幟及攤位，尋求民眾支持簽署罷免立委許智傑、黃捷的提議案，竟心生不滿，當場嗆徐尚賢稱：「你這紅色媒體，幹你娘，今天我一人一支槍先把你們打掉」、「我如果有槍我今天就把你打掉」、「你還在這罷免許智傑、黃捷要罷免三小？」等語，遭徐尚賢報警提告。

法院審理時林男坦承犯行，法官考量他已與徐男達成調解，加上無前科、手段僅止於出言恫嚇，犯罪情節與所生損害尚不嚴重，判處林男2月徒刑，得易科罰金，同時宣告緩刑2年，緩刑期間須付保護管束並接受法治教育課程2場次。



