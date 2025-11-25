嗆「你靠我們吃飯」 男罵清潔隊員飆三字經。（圖／翻攝FB清潔隊的大小心酸）

台北市中山區發生了一起清潔隊員遭民眾言語辱罵的事件。上週五晚間，一名清潔隊員在執行工作時，遭到一名男子無故飆罵三字經，甚至嗆聲「你靠我們吃飯的」、「我一定打到你趴在地上」等恐嚇言語。這名清潔隊員最終忍無可忍提出告訴，以刑法公然侮辱罪及妨害公務罪控告該男子。此事件曝光後，也引發對環保基層人員工作環境的關注與討論。

事發於21日晚間，台北市中山區一名清潔隊員正常執行工作時，突然遭到一名男子無故辱罵。現場畫面顯示，該男子情緒激動，不斷對清潔隊員飆三字經，還威脅說「等警察來，我在警察面前我就打你」、「你靠我們吃飯的欸，你在囂張什麼」、「我一定打到你趴在地上」、「收個垃圾這麼囂張」等言語。面對這些言語攻擊，清潔隊員選擇不多加理會，繼續執行工作，直到警察抵達現場，男子才停止辱罵行為。

這起事件在社群媒體上傳開後，有其他清潔隊員也向議員陳情，表示基層人員每天必須處理龐大的垃圾量，時常會遇到不理性的民眾，希望市府官員和民代能為他們發聲。

針對此事件，議員林珍羽質問環保局長徐世勲，強調清潔隊員只是想受到尊重與尊嚴地完成工作。林珍羽表示：「到底要多委屈，在台北市擔任我們清潔隊員，要多委屈才會寫出這樣的內容。」徐世勲提到自己曾實地觀察清潔隊員工作情況，發現他們常常被不理性民眾對待。

議員呼籲台北市政府研究增設行政罰，並為所有清潔隊員全面配備密錄器，同時希望環保局積極宣導基層人員務必向上反應不理性對待事件。

