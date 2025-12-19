嗆「台軍買多少美武器都沒用」 胡錫進：解放軍事優勢是壓倒性的

美國國務院已批准總額逾111億美元（約3502億元新台幣）的對台軍售案，引發北京強烈反彈。大陸官方喉舌《環球時報》的前總編輯胡錫進發文說，華府又對台獨發出錯誤訊號，還稱大陸對台軍事優勢是壓倒性的，這起軍售不可能形成軍事真正價值，更大的惡劣影響在政治方面。

圖為美軍的 M109A7自走砲 在德州進行實彈射擊。 （圖／翻攝 美國陸軍 ）

胡錫進聲稱，「說到底，沒有人相信台灣增購美國武器就能夠在一旦爆發的台海戰爭中抵抗住解放軍的打擊」。他還說自己曾是軍人，且「親歷過南斯拉夫戰爭和伊拉克戰爭」，他相信「一旦台當局的行徑觸發武統，台當局的滅亡將是高度注定了的」。

胡還說，大陸的軍事力量是「美國加上盟友一起」也平衡不了，美國已表現出軍事介入台海的「怯意」。他又批賴清德「狂言」要把台灣變成「鋼鐵豪豬」，純粹是政治表演秀。

胡又說，一旦大陸發動「全面解放台灣戰役」，一定是摧枯拉朽。他主張不打則已，如果打，一定要在第一時間「斬首台獨的幾位關鍵首惡」，摧毀指揮系統，第一時間摧毀台灣所有軍事基礎設施。他聲稱解放軍「不像俄軍那麼面」，還指台灣是只有3萬多平方公里的「巴掌大地方」，我國軍主力根本沒有實施運動戰的空間，且無處躲藏。

胡錫進。 （資料照／翻攝《人民網》）

胡再說，這意味著台灣軍隊買多少美國的武器都沒用，台灣的和平與安全唯有通過政治方式實現。「賴清德和民進黨當局購買大量美國軍械，說白了就是給美國送錢，這是他們給華盛頓的『保護費』，甚至是換取美國聲援、不公開拋棄的投名狀」。

美國戰爭部17日表示，國務院已批准M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統、拖式飛彈等8案，總額逾111億美元對台軍售案。我國防部對美方決定表達誠摯感謝並指出，美國基於《台灣關係法》與《六項保證》，持續助台維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎。

總統府發言人郭雅慧則稱，此次軍售為本屆川普政府第2度宣布對台軍售，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，亦充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆18日在例行記者會上批美國嚴重違反一個中國原則和《中美三個聯合公報》，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對、強烈譴責。郭又指，「美方以武助獨只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞」。

