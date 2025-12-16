嗆「回台爽用健保」老娘沒在怕 7.1萬網紅教假結婚拿綠卡遭撻伐！堅持不道歉聲明曝光

7.1萬網紅美麗K媽影片引發爭議。（翻攝自Threads）

IG擁有7.1萬的網紅「美麗K媽」擁台美雙重國籍，近日卻PO一段教學「假結婚拿綠卡」、同時回台爽用健保的影片，引發爭議，影片中甚至態度輕蔑的喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」遭網友撻伐。對此，「美麗K媽」緊急將影片刪除影片並回應了。

「美麗K媽」拍影片教「假結婚拿綠卡」，大呼假結婚就可以，只要與對象同居兩年，就有機會取得美國公民身分；並大呼「台灣健保超好用」，承認就是貪圖台灣的健保醫療福利，稱回台灣就是「享受健保福利」，甚至在影片中不避諱地大喊「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？老娘沒在怕」

影片一曝光，隨即引發網友怒火，紛紛批評「假結婚本來就是違法的，還敢拍片公開教學？」「沒水準到不可思議」「假結婚之詐騙行徑在美國實屬重罪，如此鼓勵犯罪的不法言行，她的惡值得讓更多人看見」。

眼見爭議影片持續延燒，「美麗K媽」事後緊急刪除影片，但仍止不住網友們的砲火，紛紛怒批「刪文裝沒事？」對此，「美麗K媽」事後在Threads發文並限制貼文留言，避重就輕的表示，「關於那支影片，收到不少回饋後我自己也重新看了一次，確實在表達與觀感上不夠妥當，因此已先行刪除。之後在內容製作上會再更謹慎，避免造成不必要的誤解。謝謝大家的提醒與關心。」

「美麗K媽」在Threads發文並限制貼文留言，避重就輕的回應爭議。（翻攝自美麗K媽Threads）

