嗆「國民黨不要太高估自己實力」前幕僚：熟悉的柯文哲回來了！

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安力推「生生喝鮮奶」，日前宣布國中小營養午餐全面免費；前民眾黨主席柯文哲昨（18）日卻大嗆民粹政治、騙票，還要國民黨別高估自己，大罷免32：0是很多人為了救他。柯前幕僚、政治評論員吳靜怡說，國民黨小心了，你們熟悉的柯文哲回來了！

柯文哲在2026松信夥伴見面會上分享土城看守所的日子。他認為，大罷免結果32比0，相信很多人都是為了「救阿北」才去投票，國民黨不要太高估自己實力。（圖／民眾黨提供）

「國民黨不要太高估自己的實力。」吳靜怡分析，柯文哲這句話不是情緒宣洩，而是一個精準的政治警告，翻譯成白話就是沒有柯文哲，大罷免不會這麼順；沒有民眾黨，國民黨在立法院也不會這麼好過。

藍白不是夥伴，更是彼此消耗權力！吳靜怡進一步指出，當國民黨團總召傅崐萁當著柯文哲與黃國昌的面，拋出那句「沒背個兩三條罪不會大尾啦」，那不是玩笑，是一種權力位置的炫耀，柯文哲當下選擇隱忍是給足「老大哥」面子，但後續完全不協助民眾黨推動代孕相關法案，已經清楚表態，面子可以給，實權不會讓！這正是柯文哲的典型操作，不撕破臉，但會在關鍵資源上直接抽手。

嘉義市的冷清，戳破「藍白合」的幻想。吳靜怡也分析，柯文哲在嘉義市營造出藍白合的氣勢，現實卻是地方藍營動不起來、場面冷清、組織不配合；好康的，藍不會分；選不贏的，卻要白來背，這種「只有風險、沒有紅利」的合作，對民眾黨毫無政治增值效果。

柯文哲會不會同意在新北市、宜蘭完全不提民眾黨人選？吳靜怡認為，如果答案是「是」，那民眾黨就是正式自我降級為小藍；如果答案是「否」，藍白衝突只會更早、更大地攤在陽光下。

