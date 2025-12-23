嗆「在盧秀燕腦門開3槍」：全世界修理她 PO文台中女警背景曝！2罪遭逮

台中市警二分局偵查隊發生女偵查佐嗆聲恐嚇盧秀燕。照片是刑警便帽。資料照



這.....！台中市警二分局偵查隊一名女偵查佐，使用網路社群Threads在個人頁面，以及回覆網友留言時，頻頻出現不當言論，包含「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他(她)」，並同步附上一張盧秀燕廣告看板遭破壞的照片。警二分局員警發現後反映，隨即由督察組進行查處；警二分局也報請檢方指揮，今（23）日將該名女偵查佐拘提到案說明，全案進入偵訊程序。

警二分局透過新聞稿證實女偵查佐涉及恐嚇不當言論。經查，該名女偵查佐近期屢有異常舉止，警方在11月透過警察局關老師系統，轉介諮商及協助就醫，並調整其勤務時段及工作內容，禁止她領用槍枝服勤。

廣告 廣告

該名女偵查佐近日於LINE群組恐嚇同事及分局直屬長官，並於Threads回覆網友留言多有偏激粗鄙之言辭，語帶挑釁，甚有恐嚇之言論，且個人頁面亦顯示警職身分，警方不敢輕忽，隨即報請台中地方檢察署指揮，依刑法恐嚇危害安全及恐嚇危害公眾罪拘提送辦，並針對其勤務不正常、恐嚇公眾、同事及分局直屬長官等脫序言行，嚴重破壞紀律情節重大擬議行政懲處，不排除予以免職處分。

第二分局分局長鍾承志強調，台中警隊絕不會縱容任何恐嚇、威脅性等訊息，包括假訊息，而且警方主動網路蒐查，即時查緝嚴辦，警察有責任要確保社會治安平穩、保障民眾安全。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%