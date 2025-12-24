嗆「在盧秀燕腦門開3槍」 女偵查佐恐嚇言論全曝光！擬2大過免職

台中市警察局二分局一名女偵查佐涉嫌恐嚇市長盧秀燕遭停職。照片是刑警便帽。資料照



台中市警察局二分局偵查隊一名女偵查佐，先在LINE群組留言威脅同事「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」，然後在Threads發布貼文標題「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」，恐嚇台中市長盧秀燕，其涉犯《刑法》恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪遭收押。警二分局24日指出，對該名女警從嚴議處，自即刻起核予停職處分，同時擬議一次記二大過免職，斷然汰除。

警二分局偵查隊網路巡邏發現，所屬一名女偵查我竟涉及網路留言恐嚇，報請台中地檢署檢察官指揮拘提到案，台中地院法官訊問後裁定羈押。警方從嚴議處，自即刻起核予停職處分，同時擬議一次記二大過免職，斷然汰除。

廣告 廣告

檢警查出，該名女偵查佐自12月19日起，在警職同學通訊軟體LINE群組「台中直直衝」內留言「猜猜闕OO會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕OO打死」等具威脅性的言語。

女偵查佐還在社群軟體Threads標題「台中人集合囉！」內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50 人』：張文是我兄弟」新聞擷圖貼文下方留言：「幹，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」、「幹，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」。

又在Threads平台發布多則涉及暴力犯罪的恐嚇言論，包括「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等，不僅語帶挑釁，且明確指向特定對象。

更多太報報導

圖解新聞/張文4分鐘狂丟20彈 北捷殺3人「五度變裝」混人群身影曝

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%