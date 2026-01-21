嗆「好膽麥走」邀戰卓榮泰電視辯論 他曝黃國昌如意算盤：任期只剩7天

政治中心／施郁韻報導

立院民眾黨團總召黃國昌開嗆，要行政院長卓榮泰「好膽麥走」，要求電視台直播辯論。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白持續杯葛中央總預算，行政院長卓榮泰21日要求與立法院就總預算進行直接辯論。對此，立院民眾黨團總召黃國昌開嗆，要卓榮泰「好膽麥走」，稱要比照大選辯論模式，由各大新聞台協調辦理，並全程網路直播。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭開黃國昌的如意算盤。

張育萌在臉書發文表示，黃國昌逼卓榮泰跟他上電視辯論，只要拖超過7天，他就能在失去立委職務後，繼續以平民身分，變相質詢行政院長。他說，立法院人事處已經把黃國昌的辭職文書，列入院會報告事項，也就是說，這週五開完院會，「兩年條款」就確定無法回頭，黃國昌即將在2月1日起失去立委身分。

廣告 廣告

張育萌說「扣掉今天，黃國昌任期只剩7天」，黃國昌開始無所不用其極，要用怪招延續自己的政治生命。

張育萌表示，黃國昌第一招利用「彈劾總統案」，要求立法院舉辦全國巡迴說明會，「一位任期只剩一個禮拜的立委，可以決定他卸任後，立法院要全國巡迴嗎？」他反問，「立法院巡迴是用公帑欸。為什麼立法委員可以用你我的納稅錢，在選舉年辦全國巡迴呀？」

張育萌提到，黃國昌第二招竟要電視台直播辯論。卓榮泰原句是說「我要求就3兆350億，整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論。哪一項是國人不需要的？」結果黃國昌稱民眾黨樂於辯論，但是要由「各大電視台協調辦理」，還要「比照大選模式」。

張育萌傻眼表示，「不是啊，哪一家電視台可以在7天內，搭好辯論攝影棚、排好通告時間，直播你和卓榮泰的辯論？」

張育萌說，黃國昌的如意算盤很簡單，只要卓榮泰答應他的條件，就算7天後黃國昌就不是立委，還是可以在「電視台辯論會」變相質詢卓榮泰。讓他不忍酸「這是什麼荒謬的場面？7天後，失去立委身分的『平民』黃國昌，要在辯論台上，質詢行政院長卓榮泰？憑什麼啊？當行政院是辯論社嗎？」

張育萌建議，「你只要好好的把預算付委，就可以在立法院跟卓榮泰辯論到爽了，而且立法院還會全程幫你免費直播，天底下怎麼有這麼好的事。簡直是兩全其美。」行政院長到立法院接受國會監督，竟然被黃國昌說是「怯戰」。

張育萌無奈表示，以後內政部、教育部、外交部、衛福部和勞動部，各部會以後通通不要去立法院了，部長們每天下午上政論節目，跟立委們辯論就好，並勸黃國昌「多當一天立委，就做好立委的工作，好好審預算、好好在國會質詢，不要整天政治腦，只想著辭職後的選戰。有這麼難嗎？」



更多三立新聞網報導

黃國昌約卓榮泰電視辯論嗆「好膽麥走」 沈伯洋1神比喻酸爆

回應總預算辯論 國民黨拋對戰組合「三長戰三長」：首戰傅崐萁對卓榮泰

卓榮泰邀辯論總預算！黃國昌接戰 行政院：非常期待在國會辯論

卓榮泰要和立法院辯論總預算！黃國昌嗆「好膽麥走」：比照大選全程直播

