即時中心／温芸萱報導

北捷隨機砍人案震撼社會，案後竟還有網友在社群平台揚言「高雄車站將成下一目標」。對此，高雄警方迅速追查，昨（20）日拘提陳姓男大生，經檢方訊問後，以涉嫌恐嚇公眾罪諭知5萬元交保。檢方表示，陳男只是轉發他人貼文，他自稱是為了「提醒大家注意安全」，但未標註用途引起誤解。至於原始貼文及境外IP背後是否另有人介入，仍在調查中。

前日27歲嫌犯張文在北捷台北車站、中山站一帶投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，震驚社會。未料案發後，有網友在社群平台「脆」（Threads）上發文「「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待，社會的病態交給我們來重整」。

快新聞／嗆「張文我兄弟」男大生5萬交保 竟稱是為了「提醒注意安全」

「脆」（Threads）恐嚇貼文。（圖／民視新聞翻攝）

高雄市政府警察局獲報後，立即責成市刑大偵辦，並會同市調處鳳山站追查。警方於昨（20）日拘提發文的陳姓男大生，經橋頭地檢署檢察官訊問後，認定其行為涉及《恐嚇公眾罪》，諭知以5萬元交保。

據《ETtoday》報導，陳男為就讀電機系學生，經檢方調查，陳男並非原始貼文發佈者，而是使用新申辦帳號轉發網路上他人貼文，內容稱「將於12月25日在高雄車站發生更大的事件」。陳男到案後坦承轉發行為，但他轉發原因，竟稱是為了「提醒大家注意安全」，但未清楚標註用途，導致外界誤解，引發恐慌。

橋頭地檢署表示，陳男行為已涉及恐嚇公眾安全的疑慮，訊問後認為犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，因此裁定5萬元交保。至於原始貼文來源，檢方仍持續追查中，以釐清事件全貌。

