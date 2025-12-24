嗆「應該感謝我們」！翁曉玲：民進黨去不了中國才千方百計阻撓

記者陳思妤／台北報導

翁曉玲受訪時認為民進黨政府應該要感謝她（圖／翻攝畫面）

國民黨立委翁曉玲等人赴中國廈門參加活動，回台後，藍白23日又聯手在程序委員會封殺1.25兆國防特別預算，引起質疑。但翁曉玲今（24）日又開嗆，認為民進黨政府「應該要感謝我們」，去看台商有什麼不對嗎？民進黨就是自己想去得很卻去不了，所以「千方百計阻撓我們去大陸」。

赴中國參加活動引起質疑，翁曉玲今天受訪時又開嗆說，明明就是非常簡單去參加廈門市台商協會成立33周年的活動，去看看台商，去給他們加油打氣，「這個是有什麼不對嗎？這不就是天經地義的事嗎？」

廣告 廣告

翁曉玲憤怒表示，民進黨政府現在就是「看不得我們國民黨委員去看台商朋友們，去交朋友、去關心他們，他們自己想去得很卻去不了，所以他們千方百計阻撓我們去大陸」，去關心台商朋友，問他們有什麼服務的需求。

翁曉玲批評，民進黨政府兩岸交流的功能根本無法發揮，兩岸已經冰凍三尺，「我認為他們應該要感謝我們，幫他們去做了很多兩岸溝通交流協調的事情，而不應該任意抹黑我們」。

至於昨天又封殺國防預算，引起網友不滿，翁曉玲堅稱，「網路上輿論常常只是片面、單方面輿論」，不能反映跟表達全民多元的意見。她稱，有非常多人民認為現在國防預算不清不楚，民進黨政府要採購武器、軍購，她沒有意見，如果為了國家好、安全好，能提升國防戰力「我們是支持」，但是國防預算不能夠亂花。

翁曉玲聲稱，現在為止不曉得花了多少的國防預算，連武器影子都看不到，怎麼能容忍再編列1.25兆額外特別預算再去購買看不到的武器？她表示，這是全國人民關心的，希望總統賴清德來立法院說清楚講明白，為什麼要額外編列1.25兆，115年度編了將近一兆預算難道還不夠嗎？

「未來國家GDP 3.5到5%難道真的都要買軍購嗎？」翁曉玲質疑，這會擠壓到社會福利，對全民生活跟公共基礎建設影響非常大。她說，站在人民立場上，作為民代要好好監督政府每項預算，錢要花在刀口，老百姓生活辛苦，公共建設不見得比新加坡、日本、韓國好，要發展的地方非常多，要珍惜納稅錢，每筆錢都要花在值得花的地方。

更多三立新聞網報導

藍白第四度封殺1.25兆元國防特別預算條例 侯友宜：審查預算要嚴格把關

統戰局看太多！閩南狼問翁曉玲：去廈門當背板還說只是聊聊天？

國民黨立委中國回來後「再封殺國防預算」！她怒嗆：被抹紅剛好而已

王義川「1句話」電翻翁曉玲 媒體人：把國民黨打趴在地

