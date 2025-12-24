嗆「我出去你就知道」割喉乾哥判12年 對比少年犯「他槍殺黑道判30年」他酸：殺同學比較輕？

割頸案二審判決出爐，受害家屬崩潰大哭痛斥判太輕，也揭露被《少事法》遭打得遍體麟傷種種內幕。（本刊資料照）

新北國中割頸案二審23日宣判，法官據《少事法》加重刑期，判凶嫌郭男、教唆林女分別12年、11年，引發社會譁然，痛批司法不公應修法，保障真正的受害者。對此，網紅Gtokevin小商人就拿15年前的「翁奇楠命案」來對比，質疑同為未成年殺人，判刑卻兩樣情，「殺黑道比較重，殺同學比較輕」，批《少事法》根本是笑話。文章一曝光，網友也炸鍋「司法是保護壞人的」。

未成年殺人判刑不同雙標掀眾怒？

網紅小商人持續關注新北未成年殺人一案，對於判決再讓他搖頭直言「少事法根本就是笑話」，痛批乾哥郭男、乾妹林女分別被判處12年、11年徒刑，比原本預期將重判30年差太多，感同身受的大嘆「難怪楊爸爸受訪時氣哭，少事法該修法了！」同時拿15年前的「角頭翁奇楠命案」來對比，直言案發時也是少年的廖國豪，槍殺角頭翁奇楠被重判30年，然而少年郭男拿刀狂統殺害資優班學生，卻僅判12年，質疑「殺黑道比較重，殺同學比較輕。」

司法正義遭質疑？全網激動喊修法

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，「少事法近年的更動只有把更低齡的劃去社福處理，12-18歲的小大人們的處置方針，就我查到的是50年沒動了」「還說要犯人回來孝順被害人家屬，真是可笑」「看了真的會哭，心情很沉重世界上沒有公道」「司法是保護壞人的，死人沒人權」。

《少年法》竟淪霸凌受害者引爆爭議

事實上，僅因乾妹教唆就砍死人的郭男，犯後態度囂張，讓受害家屬不禁痛批無悔意外，而郭男甚至在庭上叫囂「我出去你就知道」、怒瞪怒瞪聽眾席的民眾，至今仍未有任何道歉，讓死者家屬痛批被《少事法》打的遍體麟傷，崩潰加害者各資被保護，然而他們包含個資與地等卻全被揭露給凶嫌，怒斥全案「刑事寬容、民事卸責，對我們是雙重傷害」。

值得一提是，民事責任郭男與父親一審被法院判應與林女法定代理人連帶賠償楊生父母938萬6874元，因不服判決提起上訴，同時聲請救助免裁判費獲准，16萬裁判費將由全民埋單。

