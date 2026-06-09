嗆「找人咬死你」！刑事局前副局長被控恐嚇討債 一審判刑7月
記者楊佩琪／台北報導
曾任刑事局副局長、警政署法制室專門委員的黃建榮，被控於2023年間為了追討1000萬借款及利息，涉嫌對逸居公司負責人答姓女子恐嚇「我是刑事局副局長」、「找證人作筆錄咬死妳」等語，被依恐嚇等罪起訴。台北地方法院一審9日宣判，判處7月有期徒刑。可上訴。
日前開庭，黃建榮否認犯罪，強調答姓女子提供的事證與事實不符，他有錄音檔，可證明沒有恐嚇，僅是要把投資款拿回來。委任律師則表示，答女在新北地方法院有多件投資詐欺案在審理中，黃建榮是在尋求和解管道，並未恐嚇，也未以公職身分施壓。黃建榮強調，自己也是被害人，反而被告，希望司法能還他公道。
根據起訴，2023年間，黃建榮先是與一李姓建商借款1000萬元，再以林姓女性友人名義，轉借給答姓女子，雙方簽立本票，約定借貸年限為1年，利息200萬元。
後因黃建榮捲入88會館案被拔官，欲收回資金，前往咖啡廳要求答女提前還款，包括200萬元利息。過程中，黃建榮不僅表示「我是刑事局副局長」，還涉嫌恐嚇「找證人作筆錄咬死妳」等語。答女畏於權勢，同意簽立新的本票並返還款項。全案由警政署調查後，報請北檢指揮偵辦，於2025年5月間發動搜索傳喚，訊後黃建榮50萬元交保，因籌不出保金，降保為30萬元。
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