嗆「捷運放炸彈」 北中南三鐵共構站體維安警戒

北捷無差別殺人案後，預告恐攻的網路PO文越來越多，這次揚言在捷運內放炸彈，由於未指明是哪個車站，包括台北車站、台中烏日站、高雄左營站，全都因為三鐵共構的站體，維安如臨大敵，警力加強巡查，初步追查IP，帳號在尼泊爾設立，PO文在柬埔寨，刻意製造台灣社會混亂的意圖非常明顯。

又是境外IP發布的貼文，有可能利用VPN隱匿身分，在這個敏感時刻，蓄意發布攻擊訊息，刻意造成台灣混亂的意圖非常明顯，由於人還沒有抓到，即便已經過了被預告的，一點半並未查到可疑物品，但高雄左營站的安全巡檢依舊不敢大意，員警長槍巡查已經是標配，台鐵這頭翻開黑布底下看清楚，搬開架子後方的死角，逐一清查可能藏匿危險物品的地方，高捷更是站體月台車廂內，一再重複地來回警戒。

民眾：「我覺得其實就平常心就好，但是一定要，還是要保持警覺心，可能這個時候，走路的時候不應該看手機，可能要注意一下，周圍的環境這些的，我相信整體而言，台灣應該還是安全的。」

北捷無差別殺人事件後，類似的恐攻預告一再出現，就怕萬一警方不敢鬆懈，民眾外出也應該謹慎面對。

