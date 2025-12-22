嗆「捷運放炸彈」 追IP尼泊爾帳號、柬埔寨PO文

林姓男子因為涉嫌在社群平台上散布下次可能發生攻擊事件的地點，22日下午持搜索票上門逮人。（圖／東森新聞）





新北市警方接獲民眾報案，指稱在社群軟體中發現疑似不當貼文，內容為推測下次可能發生攻擊事件的地點，引發社會不安，比對相關資料後，確認貼文者為一名林姓男子，22日下午持搜索票上門逮人。

員警：「你因為涉嫌恐嚇公眾危害案，我們申請台灣桃園檢察署檢察官，簽發拘票。」

林姓男子因為涉嫌在社群平台上，散布下次可能發生攻擊事件的地點，涉嫌恐嚇公眾罪，很快被新北林口分局鎖定。

在向檢方申請拘票後，到男子住處將人逮捕，根據警方調查，林姓男子涉嫌在網路上散布，直接推測下次可能發生公開攻擊事件的地點，由於言論充滿暗示性，足以引發公眾嚴重恐慌，經民眾檢舉，很快就將涉案人逮捕。

警方表示任何在社群媒體、討論區上的發言都必須遵守法律規範，即便是開玩笑或純屬臆測，散布涉及暴力攻擊，或任何讓民眾心生畏懼的言論，都觸犯刑責，加上近來類似網路發言都是來自境外IP，林口分局這次新聞稿還以英文發布，也提醒網路使用者切勿違法。

