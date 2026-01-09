嗆「斬下賴清德狗頭」 新北檢起訴館長陳之漢

館長當時前往刑事局接受偵訊。資料照。李政龍攝



網紅「館長」陳之漢因去(2025)年10月5日於其YouTube頻道的直播脫口說：「把賴清德狗頭斬下來」等言論，因而遭到查辦，新北地檢署調查後認為館長涉犯《刑法》恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪，依法提起公訴。

陳之漢當時以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年」為主題進行直播。在直播中，陳之漢多次提及支持武力犯台的言論，並使用包括「咱們就武統」、「27年就甭選了」、「精準打擊，斬首」等字眼，暗示對中國武力統一台灣的立場表示支持。

此外，陳之漢更在直播中提到「把賴清德的狗頭斬下來」等激烈言詞，並多次強調「兄弟，我等你」，將近日媒體報導的「中共演練對台斬首行動」與針對總統的具體威脅行為連結。由於陳之漢使用「狗頭」等貶抑性用語，顯然出於恐嚇犯意，並非單純的言論表達，因此遭到查辦。

陳之漢到案後否認犯行，辯稱其言論僅是針對新聞評論或回應網友，並無犯罪意圖。然而，檢方認定其言論已超出合理評論範疇，不僅涉及恐嚇性質，且可能對社會大眾造成恐慌。

檢察官指出，總統作為國家元首雖受國安特勤保護，但任何人均享有免於恐懼的基本自由。陳之漢作為知名網紅，其發言具備高度影響力，在直播中多次表達針對執政黨及總統的不滿及敵對立場，包括「努力把民進黨關進土城看守所」等言論，顯然具煽動性，足以引發社會不安，其行為已構成《刑法》恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪，依法提起公訴。。

至於是否涉及煽惑他人犯罪部分，檢察官則認為，煽惑需具備使他人萌生或堅定犯罪意圖的行為，而陳之漢的言論主要針對恐嚇總統及公眾，因此不構成煽惑他人犯罪罪嫌。

