嗆「斬賴清德狗頭」館長今被起訴...徐嶔煌分析三大商業隱憂：抽銀根、客戶極端化、商業合作切割！

開設健身房的網紅「館長」去年直播時脫口「把賴清德狗頭斬下來」，新北地檢署今（9）日依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌起訴。資深媒體人徐嶔煌表示，館長有三大商業隱憂，最致命的是「銀行授信紅色警報」，恐怕會被抽銀根、難救營運健身房現金流，再來是客戶更極端、商業合作的切割。

徐嶔煌今日在臉書粉專發文表示，館長涉「恐嚇公眾」遭起訴，他的三大商業隱憂。

徐嶔煌指出，新北地檢署正式針對館長依《恐嚇公眾罪》提起公訴。撇開政治口水，單從「企業經營」角度來看，這張起訴書對健身房事業可能帶來比想像中更嚴重的重擊。

徐嶔煌說明三個關鍵影響，第一個是最致命的「銀行授信的紅色警報」，實體健身房是重資本生意，租金、器材、展店都需要龐大現金流與銀行融資。銀行最怕「法律風險」與「負責人形象爭議」。一旦被列為高風險客戶，未來不僅貸款難辦，現有的額度更可能面臨被縮減、抽銀根，沒了銀行支持，再大的流量都難救現金流。

第二、徐嶔煌指出，客群更極端化，一般客群更萎縮，客戶天花板就此注定繼續往下。

第三則是「商業合作的『核災級』切割？」徐嶔煌說，主流品牌、聯名廠商為了ESG形象，勢必切割或暫停合作，雖然後來館長往中國靠了，但後面中國廠商會選擇不在乎嗎？館長的健身房這波能撐住嗎？

（圖片來源：三立新聞、徐嶔煌臉書粉專）

