嗆「斬首賴清德」遭起訴！ 國台辦聲援館長：綠色恐怖

網紅「館長」陳之漢日前發表「斬首賴清德」等不當言論遭檢方起訴。（資料畫面）

網紅「館長」陳之漢日前因在YouTube直播中發表「斬首賴清德」、「把賴清德狗頭斬下來」等不當言論遭民眾檢舉，新北地檢署近期偵查終結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌將其起訴。對此，國台辦今（14日）聲稱，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇、打壓支持兩岸交流的台灣民眾，企圖製造綠色恐怖，「必遭反對和唾棄」。

2025年10月5日，陳之漢在直播上多次發表涉及「武統」、「斬首」等言論，更點名要將賴總統「狗頭斬下來」，誇張行徑遭大批民眾檢舉，檢方於9日偵查終結，認定相關言詞已構成恐嚇公眾及恐嚇危害安全，依法提起公訴。

面對檢方起訴，陳之漢強力抗辯，認為自己只是在回應網友及新聞，對檢方所指「造成公眾恐慌」大感不解，還嗆「果然黨檢媒三位一體不是蓋的」，甚至公開喊話，要求申請法庭直播以及賴清德親自出庭作證，若總統拒絕出庭，那他應該獲判無罪，「就是徹底的冤案」。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（14日）在例行記者會上聲稱，民進黨當局濫用司法手段，恐嚇、打壓支持兩岸交流的台灣民眾，企圖製造綠色恐怖，限制台灣民眾自由，其實質是為台獨服務，「必遭反對和唾棄」。

