嗆「盧秀燕腦門開3槍」台中25歲女警火速收押 法院：難保不會付諸行動

記者潘靚緯／台中報導

台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，疑受北捷隨機殺人事件影響，竟在網路上留言，表示想當「張文事件的號召者」，還嗆聲揚言對「盧秀燕腦門開3槍」，離譜的脫序行徑遭地檢署拘提、聲押。法院認為，黃女在張文犯案後，不斷發表恐嚇言論，被逮後仍持續發表批評市政言論，加上其有使用槍械的技術，「難保不會付諸行動」，因此法院裁定羈押、不禁見。

台中地院審酌黃姓女偵查佐具有使用槍枝技術，密集發文恐嚇難保不會付諸實行，裁定羈押不禁見。（圖／翻攝自Threads）

檢警調查，黃姓女偵查佐於本月19日晚間6時52分起至21日15時38分許，在警職同事Line群組中留言「猜猜ＯＯＯ會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把ＯＯＯ打死」。事後又在Threads上一篇「台中新光目標50人：張文是我兄弟」的新聞截圖下方留言「只有我可以當號召者」、「撿槍掃射」等語，且在個人頁面上發文，揚言「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等。

廣告 廣告

檢方認為，黃員有多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論，內容明確，足以引起社會恐慌，嚴重危害公共安全，立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。於22日晚間6時35分許，持拘票將黃女拘提，同時查扣其發布言論的手機，手機經數位鑑識及比對分析後，23日一早將黃女移送至地檢署偵辦。

台中地院表示，黃女涉犯恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪之嫌疑重大，審酌黃女短時間內在社群軟體、網路群組反覆實施發布恐嚇言論的行為，遭到逮捕後，仍發布對於市政建設、對被害人表達高度不滿的言論，足見有高度再犯、反覆實施之虞。加上黃女在北捷隨機殺人事件後，密集透過社群發表相關恐嚇言論，造成民眾惶恐不安。

台中地院同時考量，黃女具有警職身分，對於槍械使用、技術，都比一般人更專業，難保黃女不會將恐嚇言論付諸實行、造成危害，可能性極高，又在事件發生後的敏感時機點，發表恐嚇言論，恐怕引起有心人士群起效尤，危害風險程度甚高，構成羈押原因，裁定收押、不禁見。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

3天內2故障！中捷電力異常停駛3小時挨批 交通局：將和原廠共同了解

公司帳戶交詐團辦貸款 2個月吸金2538萬負責人喊無辜 法官3事證打臉

嗆對盧秀燕腦門開槍！台中25歲女警遭停職…分局：擬記過汰除

叫醒酒友反遭鐵塊「爆頭」倒臥血泊 彰化69歲翁昏迷20天傷重不治

