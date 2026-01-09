嗆「砍賴清德X頭」館長遭起訴！回應「又嘴秋」被酸爆

政治中心／李汶臻報導

當年以槓上中共闖出名號的網紅館長（陳之漢），去（2025）年10月5日晚間開直播，脫口揚言要對總統賴清德不利，竟稱要「砍總統的狗頭」。這番驚人語錄一出，讓網友們全看傻，事件驚動刑事局蒐證，之後報請新北檢指揮偵辦。新北檢方今（9）日偵結此案，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴他。館長本人稍早在臉書粉專PO照並寫下28字回應此事；但留言區卻遭網友灌爆，讓他「別拗了，難看」，更有人質疑「你去中國也這樣講？」。

廣告 廣告





館長嗆「砍賴清德X頭」拒認錯！遭起訴「本尊嘴秋回應」網灌爆：別硬拗

館長2025年10月脫口「斬首說」引發爭議。（圖／翻攝「館長惡名昭彰」YouTube）





針對在直播中脫口稱「要斬掉賴清德狗頭」而引發的軒然大波，館長事後多次在直播中喊冤並解釋自己被斷章取義。他表示當時講出的時空背景「只是在回網友問題」、「是和中國網友對話」。館長甚至還激動強調「我再說一次，斬首行動就是把你的頭斬下來，也許我的用詞不妥的是『我侮辱了狗』，你可以找動保開單，這樣我接受，我向所有愛狗人士說抱歉！」、「狗那麼可愛，我是在稱讚你，賴清德和狗一樣可愛不行嗎？」。

館長嗆「砍賴清德X頭」拒認錯！遭起訴「本尊嘴秋回應」網灌爆：別硬拗

館長（左）2025年10月5日晚間開直播，脫口揚言要對總統賴清德（右）不利，引發爭議。（圖／民視新聞資料照）





館長當時還稱「這根本就是『莫名其妙的政治案件，莫須有的罪名』」，並強調律師已經交出所有證據，且每天直播都有10萬人看、都是證人，他當時還信心喊話稱「我覺得不會起訴誒，（理由）很牽強」、「我是空穴來風嗎？『新聞我有看到』光這句話我就問檢察官怎麼起訴？」。

但事件發展不如館長所願，新北地檢署今（9）日偵結，認館長涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，並依法提起公訴。對於遭起訴一事，館長稍早在臉書首發聲，他甩鍋稱「果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。貼文曝光後，一票人並不領情湧入留言抨擊他「阿你確實恐嚇啊，別拗了，難看」，更有人質疑「你去中國也這樣講？」、「你藍白紅一體真不是蓋的」、「北館昌 土城三結義 ！好勵志」、「敢說不敢當、敢罵就不要怕、能不能做個堂堂正正的中國人？」，甚至還有人幫他CUE外援「請小熊維尼救你」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：館長嗆「砍賴清德X頭」拒認錯！遭起訴「本尊嘴秋回應」網灌爆：別硬拗

更多民視新聞報導

館長喊「斬總統X頭」背後藏黑手？她示警超慘結局

我友邦「12+1」要觸底反彈了！專家揭欺負台灣下場

惹怒習近平〈可惜不是你〉被封？梁靜茹突關微博掀議

