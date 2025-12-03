嗆「給中共執政過更好」中配錢麗遭廢居留火速辦離職！華碩發聲了

[Newtalk新聞] 在華碩工作的中國籍配偶錢麗因經營臉書粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，並多次指控同事及主管「支持台獨」，遭內政部等機關認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞先後遭註銷台灣身分、戶籍，並在跨部會審議後於1日被廢止依親居留許可。移民署完成送達後，錢麗依法不得使用健保，也喪失在台工作的資格。對此，華碩也發聲了。

錢麗在華碩任職期間經營粉專宣揚武統，發布統一倒數貼文並以中國《反分裂法》指控公司高層及同事支持台獨，引發職場困擾。內政部等機關審議後認定她的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍，之後內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留。移民署2日送達通知書後正式生效，依法不得使用健保，也不能工作。

錢麗則仍持續在社群發文，聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，甚至喊話宣稱「若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好」，再度引發輿論譁然。她表明將在30天內提出行政訴願，訴求維護自身權益，並要求內政部與行政院進行賠償。

對於錢麗的說法，民進黨立院黨團則痛批「史無前例」，反問她是否敢在中國批評中國領導人習近平，直指宣揚消滅中華民國及武統台灣依法本就不被允許。華碩回應，公司已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」。據了解，錢麗已於2日傍晚完成離職程序，華碩強調尊重司法與主管機關的所有決定，並會提供必要配合。

