嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職 華碩回應了

中國籍配偶錢麗在華碩任職期間，因經營臉書粉專「中國人民解放軍」宣揚武力統一台灣，並發布統一倒數貼文，多次以中國《反分裂法》指控公司高層及同事支持台獨，引發職場困擾。內政部等機關審議後，認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞，先後註銷其台灣身分證與戶籍。

經跨部會協商審議，移民署於12月1日正式廢止錢麗的依親居留許可，並於2日完成送達通知書。依照相關規定，錢麗自此喪失使用健保資格，也不得在台灣工作。內政部移民署說明，錢麗於依親居留期間的言行已違反「大陸地區人民在臺灣地區依親居留、長期居留或定居許可辦法」相關規定，經與陸委會等機關協商後做出廢止決定。

面對政府處分，錢麗持續在社群媒體發文，聲稱遭受「賴清德政府政治迫害」。她更進一步喊話表示，若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會，因為只有它的遠見規劃才能讓絕大多數台灣人民過得更好。此番言論再度引發輿論譁然。錢麗表明將在30天內提出行政訴願，要求維護自身權益，並向內政部與行政院求償。

民進黨立院黨團對此痛批錢麗行為「史無前例」，反問她是否敢在中國批評習近平，並強調宣揚消滅中華民國及武統台灣，依法本就不被允許。黨團指出，錢麗的言行明顯違反台灣法律規範，政府依法處理並無不當。

華碩公司對此事件回應，已由人資部門聯繫並請示主管機關，將恪遵決議、依規處理後續勞動關係。據了解，錢麗已於12月2日傍晚完成離職程序。華碩強調尊重司法與主管機關的所有決定，並會提供必要配合。公司表示將依照相關法規處理此案，確保職場環境的和諧穩定。

