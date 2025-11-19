嗆《經濟學人》 經長：有病的人講我們有病

▲龔明鑫今（19）日不忍了，直接回嗆《經濟學人》，「說台灣有病的人才有病」，《經濟學人》應多關心中國經濟問題。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 英國《經濟學人》日前撰文論述台灣經濟問題，認為台灣經濟風光背後潛藏所謂「台灣病」（Taiwan Disease），元兇就是長期低估新台幣匯率。經濟部長龔明鑫今（19）日不忍了，直接回嗆《經濟學人》，「說台灣有病的人才有病」，《經濟學人》應多關心中國經濟問題。



《經濟學人》日前引用「大麥克指數」（Big Ｍac index），稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，藉此累積出口暢旺成績，卻是犧牲台灣國人購買力、推升國內房價。



龔明鑫今日出席「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」表達不滿，表示會用真實數據談台灣經濟表現，特別點名「不是用論述的，尤其是在《經濟學人》這一篇很奇怪的文章之下，讓各位來參考一下。」



他隨後強調，台灣經歷過川普1.0的美中貿易戰、新冠肺炎疫情、仍置今年的川普2.0關稅戰，台灣經濟成長率從亞洲四小龍之末成長，現在已經超車新加坡、日本及韓國。



同時間，台灣物價經過2023年、2024年突破2%以上，現在已經回歸到2%以下水準，「說這樣的經濟有病的話，這也非常奇怪的事情，這個應該是模範生才對。」



他後續更直接說，面對國際衝擊，台灣經濟表現、物價穩定，即便是透過政府來維持物價，反問「但是這個不就是政府存在的意義嗎？」

他重申，「我們是表現得很好，我們沒有病，有病的是講我們有病的人」，《經濟學人》應該要多關心，中國現在經濟情況非常糟糕，基本上國內消費不好，又把剩餘產品傾銷到國際，造成了國際市場大亂，「所以《經濟學人》應該去幫他們提供意見，看看怎麼樣解決這個問題比較重要。」

