嗆「綠色大法官實質廢死」 黃國昌：「無期徒刑不得假釋」刑法修正案下週排審

北車、中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，造成4死11傷慘劇，也引起廢死議題討論。去年憲判8遭在野黨抨擊「實質廢死」，立法院民眾黨團、國民黨立委吳宗憲提出《刑法》修法，終身監禁不得假釋，民眾黨主席黃國昌今天（12/21）指出，綠色大法官幫台灣實質廢死，坐黑頭車、拿納稅人的人錢去歐州遊山玩水，爽得不得了。至於無期徒刑不得假釋，人民等不下去，也沒有必要再等法務部，「我們支持趕快排審了。」

黃國昌今天下午出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，會前媒體問及死刑存廢議題浮現，民眾黨去前修法終身監禁不得假釋，是否會排審？黃國昌對此表示，大家還記不記得，誰讓台灣實質廢死，不就是這幾位口中自己在喊著在捍衛民主憲政的綠色大法官嗎？去年台灣人民的憤怒，這些人彷彿覺得：「我已經坐上這個位置了，我是大法官，你們納稅人納稅的錢給我吹冷氣、坐黑頭車、拿納稅人的人錢去歐州遊山玩水，爽得不得了，從阿姆斯特丹玩到奧地利再玩到法國；賴清德、蔡英文讓我們穩穩地坐在司法部大法官的位置裡，有配車、有助理，還可以拿納稅人的錢去暢遊歐洲，好不快意。」

黃國昌表示，幾個人幫台灣實質廢死了，誰給你們這個權力？現在是變本加厲，不高興的法律，人不夠沒有關係。另外那3個人在他們的眼中可能也是賴清德所謂的雜質，另外3個人在那5個人的眼中根本不配當大法官，滾到一邊去，現有總額那3個人直接被當空氣，5個人就可以做了。

黃國昌痛批，不僅僅是不受新的《憲法訴訟法》的拘束，也不受舊的《憲法訴訟法》的拘束，新法也不受拘束，舊法也不受拘束。那他們受什麼拘束？「我憲法法庭愛怎麼幹就怎麼幹，你台灣人民能拿我怎麼辦。」這就是現在這些大法官擺出來的態度。

針對無期徒刑不得假釋，黃國昌說，去年在大法官實質廢死了以後，請大家看一看法務部長鄭銘謙是怎麼說的，「我們會在最短的時間之內提出修正案、我們會在年底以前提出修正案。」這是去年講的，今年年底都已經快過了，東西在哪裡？他在司法法制委員會質詢這件事情質詢了N次，大家可以看看鄭銘謙的嘴臉，「我們反正就是在研議嘛。那至於你們這些立法委員所提出來的案子，我們通通都不贊成」。

黃國昌指出，他在立法院司法法制委員會已經公開講很多次了，人民等不下去，也沒有必要再等法務部，民眾黨早就提出了修正草案，但是為了要等法務部，修正草案現在躺在那邊，動都不能動，要繼續往前推進，那就拜託國民黨的委員不要再繼續等法務部了。

黃國昌表示，他在司法法制委員會我已經公開講過很多次了，當執政黨擺爛的時候，在野黨要負責撐起這個國家。他批，不斷地跳票、不斷地辜負人民的期待。不是民主進步黨嗎？去年承諾要把無期徒刑不得假釋法案送到立法院來的不是鄭銘謙嗎？一而再、再而三地跳票，整個台灣社會還要等他們多久？到底還要有多少人不幸罹難？多少人不幸受傷？賴清德才會滿意、鄭銘謙才會醒來。

「我們支持趕快排審了，不要再等他們了，莫名其妙，等你們等了一年多，到底在混什麼啊？」黃痛斥，除了一天到晚在想怎麼用綠能發大財、怎麼掏空台灣、怎麼繼續搬錢去買永遠沒有辦法到貨的武器，民進黨政府到底在幹嘛？要把台灣帶到什麼地方去？最好是亂到連選舉都沒有辦法辦，直接沒收選舉，賴清德直接稱帝，是這樣嗎？如果今天三讀通過的法律賴清德都可以說不算數，他很擔心，「下一次選舉的時候賴清德說，如果民進黨選輸了選舉就不算數，我一點都不驚訝」。

